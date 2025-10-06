ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

За тиждень ДТЕК повернув світло 221 тисячі сімей після обстрілів

Україна, Понеділок 06 жовтня 2025 16:22
UA EN RU
За тиждень ДТЕК повернув світло 221 тисячі сімей після обстрілів Фото: ДТЕК повернув світло 221 тисячі сімей після обстрілів за тиждень (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 221 тисячі родин, що були без електрики внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Минулого тижня енергетики операторів систем розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" змогли повернути світло жителям 118 населених пунктів, постраждалих внаслідок ворожих обстрілів.

"Електрика знову доступна у домівках понад 221 тисячі родин Дніпропетровської, Донецької, Київської й Одеської областей", - йдеться в ньому.

Зазначається, що за тиждень енергетики повернули світло 144,7 тисячам родин Донеччини, 58 тисячам сімей Одещини, 17,5 тисячам осель Дніпропетровщини та 1,2 тисячам родин Київщини.

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, протягом вересня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 424 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
Новини
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії