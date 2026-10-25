Графіки відключень світла діятимуть і 26 жовтня: які обмеження застосують

Завтра передбачені такі заходи:

з 06:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів;

з 06:00 до 23:59 - погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

В "Укренерго" нагадують, що в енергосистемі ситуація може змінюватися через російські обстріли.

Саме тому споживачам радять стежити за актуальними графіками та повідомленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

На цьому тлі українців закликали ощадливо використовувати електроенергію в періоди, коли світло з'являється за графіком.