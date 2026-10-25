Графики отключения света будут действовать и 26 октября: какие ограничения применят

Завтра предусмотрены следующие меры:

с 06:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей;

с 06:00 до 23:59 - почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей объемом от одной до двух очередей.

Причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В "Укрэнерго" напоминают, что в энергосистеме ситуация может меняться из-за российских обстрелов.

Поэтому потребителям советуют следить за актуальными графиками и сообщениями на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своих регионах.

На этом фоне украинцев призвали экономно использовать электроэнергию в периоды, когда свет появляется по графику.