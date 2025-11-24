Графіки відключень світла на 25 листопада: які будуть обмеження по регіонах

За даними "Укренерго", у більшості регіонів України 25 листопада діятимуть графіки відключень світла обсягом від 0,5 до 2,5 черги.
Київ
У Києві на 25 листопада заплановані такі обмеження:
Київська область
У Київській області заплановано такі відключення світла:
Одеська область
В Одеській області 25 листопада світло відключатимуть у такий спосіб:
Дніпропетровська область
У Дніпропетровській області 25 листопада діятимуть такі обмеження:
Чернігівська область
У "Чернігівобленерго" попередили споживачів про такі обмеження:
Сумська область
У Сумській області згідно з командою НЕК "Укренерго" будуть такі обмеження:
- 00:00 до 06:00 - без світла 1 черга;
- 06:00 до 15:00 - без світла 2 черги;
- 15:00 до 18:00 - без світла 2,5 черги;
- 18:00 до 20:00 - без світла 2 черги;
- 20:00 до 24:00 - без світла 1,5 черги.
Волинська область
У Волинській області діятимуть такі графіки:
- черга 2.1 - 09:00-12:30;
- черга 2.2. - 09:00-12:30 и 23:00-24:00;
- черга 3.1. - 12:30-16:00;
- черга 3.2. - 12:30-16:00;
- черга 4.1. - 15:00-18:00;
- черга 4.2. - 16:00-19:30;
- черга 5.1. - 16:00-20:00;
- черга 5.2. - 19:30-23:00;
- черга 6.1. - 08:00-09:00;
- черга 6.2. - 08:00-09:00.
Житомирська область
У "Житомиробленерго" повідомили про такі графіки на 25 листопада:
- з 00.00 до 06.00 - без світла 1,0 черга;
- з 06.00 до 15.00 - без світла 2,0 черги;
- з 15:00 до 18:00 - без світла 2,5 черги;
- з 18.00 до 20.00 - без світла 2,0 черги;
- з 20.00 до 24.00 - без світла 1,5 черги.
Запорізька область
У Запорізькій області плануються такі обмеження:
- черга 1.1 - 18:00 - 23:00;
- черга 1.2 - 18:00 - 23:00;
- черга 2.1 - 05:30 - 09:30, 14:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- черга 2.2 - 05:30 - 09:30, 22:30 - 24:00;
- черга 3.1 - 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00;
- черга 3.2 - 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00;
- черга 4.1 - 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30;
- черга 4.2 - 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30;
- черга 5.1 - 09:00 - 14:00, 18:00 - 20:30;
- черга 5.2 - 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- черга 6.1 - 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- черга 6.2 - 13:30 - 18:30.
Львівська область
У Львівській області на 25 листопада заплановані такі обмеження:
Івано-Франківська область
На Івано-Франківщині на 25 листопада діятимуть такі графіки:
Миколаївська область
У Миколаївській області відключати світло побутовим споживачам будуть так:
- черга 1.1 - 00:00 - 02:30; 14:30 - 18:30;
- черга 1.2 - 06:00 - 09:30; 16:30 - 20:00;
- черга 2.1 - 09:30 - 13:00; 20:00 - 23:30;
- черга 2.2 - 09:30 - 13:00; 16:30 - 20:00;
- черга 3.1 - 09:30 - 13:00; 20:00 - 23:30;
- черга 3.2 - 00:00 - 00:30; 06:00 - 09:30; 16:30 - 20:00;
- черга 4.1 - 02:30 - 06:00; 16:30 - 20:00;
- черга 4.2 - 06:00 - 09:30; 13:00 - 16:30; 23:30 - 00:00;
- черга 5.1 - 00:00 - 00:30; 09:30 - 13:00; 20:00 - 23:30;
- черга 5.2 - 02:30 - 06:00; 13:00 - 16:30; 23:30 - 00:00;
- черга 6.1 - 06:00 - 09:30; 13:00 - 16:30; 23:30 - 00:00;
- черга 6.2 - 00:00 - 02:30; 13:00 - 16:30.
Харківська область
У Харківській області заплановані такі графіки відключень світла:
- черга 1.1 - 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 19:00-22:30;
- черга 1.2 - 00:00-01:30; 08:30-12:00; 19:00-22:30;
- черга 2.1 - 08:30-12:00; 19:00-22:30;
- черга 2.2 - 08:30-12:00; 19:00-20:00;
- черга 3.1 - 01:30-05:00; 12:00-15:30; 22:30-24:00;
- черга 3.2 - 01:30-05:00; 12:00-15:30; 22:30-24:00;
- черга 4.1 - 12:00-15:30; 22:30-24:00;
- черга 4.2 - 12:00-15:30;
- черга 5.1 - 05:00-08:30; 15:00-19:00;
- черга 5.2 - 05:00-08:30; 15:00-19:00;
- черга 6.1 - 06:00-08:30; 15:00-19:00;
- черга 6.2 - 06:00-08:30; 15:00-19:00.
Полтавська область
У "Полтаваобленерго" попереджають, що 25 листопада діятимуть такі відключення:
- з 00:00 по 06:00 введено ГПО в обсязі 1 черги;
- з 06:00 по 15:00 введено ГПО в обсязі 2 черг;
- з 15:00 по 18:00 введено ГПО в обсязі 2,5 черг;
- з 18:00 по 20:00 введено ГПО в обсязі 2 черг;
- з 20:00 по 24:00 - 1,5 черги.