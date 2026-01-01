Графіки відключень світла на сьогодні: список по всіх областях

Що кажуть в "Укренерго"
Як зазначили компанії, у всіх регіонах України сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Також 1 січня діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.
Такі обмеження змушені запроваджувати через російські ракетно-дронові атаки на енергетичні об'єкти України.
В "Укренерго" звернули увагу, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Час та обсяг відключень можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго та ДТЕК.
Графіки відключень у Києві
Сьогодні у четвер світло у столиці відключатимуть наступним чином:
-
1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
-
1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 12:00 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
-
2.1 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
-
2.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
-
3.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
-
3.2 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
-
4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
-
4.2 черга - світла не буде з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
-
5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
-
5.2 черга - світла не буде з 08:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:30;
-
6.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 16:30 до 20:30;
-
6.2 черга - світла не буде з 16:30 до 22:00.
Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Графіки відключень у Київській області
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
Графіки відключень у Дніпропетровській області
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графіки відключень у Вінницькій області
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Графіки відключення світла в Сумській області
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
- на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
-
в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
- у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
- у Telegram;
- у Facebook.
Графіки відключення світла в Черкаській області
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 08:00 - 11:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 23:00
- 1.2 02:00 - 04:00, 09:00 - 11:00, 15:00 - 17:00, 22:00 - 24:00
- 2.1 04:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 18:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
- 2.2 04:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 19:00
- 3.1 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
- 3.2 06:00 - 09:00, 13:00 - 15:00, 19:00 - 22:00
- 4.1 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 19:00 - 21:00
- 4.2 09:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
- 5.1 06:00 - 09:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 21:00
- 5.2 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
- 6.1 02:00 - 04:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00
- 6.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 20:00 - 22:00
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Графіки відключення світла в Полтавській області
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Графіки відключення світла в Кіровоградській області
- Черга 1.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 1.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- Черга 2.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- Черга 3.1: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 22-24
- Черга 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
- Черга 4.2: 00-02, 04-06, 12-14, 16-18
- Черга 5.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 6.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 16-18, 20-22
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
на офіційному сайті;
в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;
через "Пошук відключень за адресою".
Графіки відключення світла у Волинській області
Через складну ситуацію в енергосистемі 1 січня 2026 року у Волинській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі можна переглянути на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
Графіки відключення світла в Чернігівській області
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Графіки відключення світла у Житомирський області
Станом на 08:30 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 2,5 черг:
- з 00:00 до 06:00 години - електрику вимикатимуть для однієї черги;
- з 06:00 до 08:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черг;
- з 08:00 до 22:00 години - електрику вимикатимуть для 2,5 черг;
- з 22:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для двох черг.
Графіки відключення світла у Хмельницькій області
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії — у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Графіки відключення світла у Харківській області
Графік відключення світла виглядає так:
- 1.1 02:30-06:00; 09:30-16:30; 17:00-18:00
- 1.2 00:00-06:00; 13:00-18:00
- 2.1 02:30-06:00; 13:00-16:30
- 2.2 02:30-06:00; 13:00-16:30; 20:00-24:00
- 3.1 06:00-09:30; 14:00-16:30; 18:00-20:00
- 3.2 06:00-09:30; 14:00-16:30; 18:00-20:00
- 4.1 06:00-09:30; 14:00-16:30; 18:00-20:00
- 4.2 06:00-09:30; 13:00-14:00; 16:30-20:00
- 5.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30
- 5.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30
- 6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-18:00; 20:00-24:00
- 6.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-18:00; 20:00-24:00
Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.
Графіки відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 1 січня виглядає ось так:
- 1.1 - 00:00 - 01:30; 15:30 - 19:00;
- 1.2 - 01:30 - 05:00; 15:30 - 19:00;
- 2.1 - 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00;
- 2.2 - 05:00 - 08:30; 12:00 - 15:30;
- 3.1 - 01:30 - 05:00; 08:30 - 12:00;
- 3.2 - 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30;
- 4.1 - 12:00 - 15:30; 22:30 - 00:00;
- 4.2 - 05:00 - 08:30; 14:30 - 19:00; 22:30 - 00:00;
- 5.1 - 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30;
- 5.2 - 08:30 - 12:00; 19:00 - 22:30;
- 6.1 - 08:30 - 12:00; 19:00 - 22:30;
- 6.2 - 00:00 - 01:30; 06:30 - 08:30; 15:30 - 19:00.
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Графіки відключення світла в Чернівецькій області
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
Графіки відключень у Тернопільській області
Графік може змінюватися впродовж дня, тож закликають слідкувати за ним на своєму сайті у розділі "Графік погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області".
Графіки відключення світла в Івано-Франківській області
Графіки відключення світла в Закарпатській області
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх шести черг.
Переглянути черги погодинних знеструмлень можна на сайті Закарпаттяобленерго.
Графіки відключення світла у Львівській області
Дізнатись свою чергу відключень можна:
- на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
- у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
Графіки відключення світла в Рівненській області
Графіки погодинних відключень для побутових споживачів 1 січня:
- підчерга 1.1. - 15.00 - 19.00;
- підчерга 1.2. - 00.00 - 04.00, 15.00 - 19.00;
- підчерга 2.1. - 04.00 - 08.00, 16.00 - 19.00;
- підчерга 2.2. - 04.00 - 08.00, 16.00 - 19.00;
- підчерга 3.1. - 07.00 - 11.00, 19.00 - 22.00;
- підчерга 3.2. - 08.00 - 12.00, 19.00 - 22.00;
- підчерга 4.1. - 08.00 - 12.00, 19.00 - 22.00;
- підчерга 4.2. - 11.00 - 15.00, 19.00 - 22.00;
- підчерга 5.1. - 12.00 - 16.00, 22.00 - 00.00;
- підчерга 5.2. - 12.00 - 16.00, 22.00 - 00.00;
- підчерга 6.1. - 12.00 - 16.00, 22.00 - 00.00;
- підчерга 6.2. - 00.00 - 04.00, 16.00 - 19.00;
Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:
- для Рівного — тут;
- для Рівненської області — тут;