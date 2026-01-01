Графики отключений света на сегодня: список по всем областям

Что говорят в "Укрэнерго"

Как отметили компании, во всех регионах Украины сегодня будут действовать графики почасовых отключений света.

Также 1 января будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

Такие ограничения вынуждены вводить из-за российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты Украины.

В "Укрэнерго" обратили внимание, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем отключений можно узнать на официальных страницах облэнерго и ДТЭК.

Графики отключений в Киеве

Сегодня в четверг свет в столице будут отключать следующим образом:

1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;

- света не будет с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00; 1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 12:00 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;

- света не будет с 00:00 до 03:00, с 12:00 до 16:30 и с 20:00 до 24:00; 2.1 очередь - света не будет с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;

- света не будет с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00; 2.2 очередь - света не будет с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;

- света не будет с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00; 3.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;

- света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00; 3.2 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;

- света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00; 4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;

- света не будет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00; 4.2 очередь - света не будет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;

- света не будет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00; 5.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;

- света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30; 5.2 очередь - света не будет с 08:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:30;

- света не будет с 08:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:30; 6.1 очередь - света не будет с 08:00 до 12:00 и с 16:30 до 20:30;

- света не будет с 08:00 до 12:00 и с 16:30 до 20:30; 6.2 очередь - света не будет с 16:30 до 22:00.

Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Графики отключений в Киевской области

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Графики отключений в Днепропетровской области

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Графики отключений в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

Графики отключения света в Сумской области

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключения света в Черкасской области

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 08:00 - 11:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 23:00

1.2 02:00 - 04:00, 09:00 - 11:00, 15:00 - 17:00, 22:00 - 24:00

2.1 04:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 18:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

2.2 04:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 19:00

3.1 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

3.2 06:00 - 09:00, 13:00 - 15:00, 19:00 - 22:00

4.1 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 19:00 - 21:00

4.2 09:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.1 06:00 - 09:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 21:00

5.2 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00

6.1 02:00 - 04:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00

6.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 20:00 - 22:00

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключения света в Полтавской области

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Графики отключения света в Кировоградской области

Очередь 1.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 1.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 2.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 3.1: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 22-24

Очередь 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Очередь 4.2: 00-02, 04-06, 12-14, 16-18

Очередь 5.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 16-18, 20-22

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

Графики отключения света в Волынской области

Из-за сложной ситуации в энергосистеме 1 января 2026 года в Волынской области будут действовать графики почасовых отключений света.

Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе можно посмотреть на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

Графики отключения света в Черниговской области

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook;

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Графики отключения света в Житомирской области

По состоянию на 08:30 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 2,5 очередей :

с 00:00 до 06:00 часов - электричество будут выключать для одной очереди;

с 06:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очередей;

с 08:00 до 22:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей;

с 22:00 до 24:00 часов - электричество будут выключать для двух очередей.

Графики отключения света в Хмельницкой области

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Графики отключения света в Харьковской области

График отключения света выглядит так:

1.1 02:30-06:00; 09:30-16:30; 17:00-18:00

1.2 00:00-06:00; 13:00-18:00

2.1 02:30-06:00; 13:00-16:30

2.2 02:30-06:00; 13:00-16:30; 20:00-24:00

3.1 06:00-09:30; 14:00-16:30; 18:00-20:00

3.2 06:00-09:30; 14:00-16:30; 18:00-20:00

4.1 06:00-09:30; 14:00-16:30; 18:00-20:00

4.2 06:00-09:30; 13:00-14:00; 16:30-20:00

5.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-18:00; 20:00-24:00

6.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-18:00; 20:00-24:00

Перечень адресов по очередям можно узнать по ссылке.

Графики отключения света в Николаевской области

График отключения света на Николаевщине 1 января выглядит вот так:

1.1 - 00:00 - 01:30; 15:30 - 19:00;

1.2 - 01:30 - 05:00; 15:30 - 19:00;

2.1 - 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00;

2.2 - 05:00 - 08:30; 12:00 - 15:30;

3.1 - 01:30 - 05:00; 08:30 - 12:00;

3.2 - 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30;

4.1 - 12:00 - 15:30; 22:30 - 00:00;

4.2 - 05:00 - 08:30; 14:30 - 19:00; 22:30 - 00:00;

5.1 - 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30;

5.2 - 08:30 - 12:00; 19:00 - 22:30;

6.1 - 08:30 - 12:00; 19:00 - 22:30;

6.2 - 00:00 - 01:30; 06:30 - 08:30; 15:30 - 19:00.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Графики отключения света в Черновицкой области

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

Графики отключений в Тернопольской области

График может меняться в течение дня, поэтому призывают следить за ним на своем сайте в разделе "График почасового отключения электрической энергии в Тернопольской области".

Графики отключения света в Ивано-Франковской области

Графики отключения света в Закарпатской области

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех шести очередей.

Посмотреть очереди почасовых обесточиваний можно на сайте Закарпатьеоблэнерго.

Графики отключения света во Львовской области

Узнать свою очередь отключений можно:

на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

Графики отключения света в Ровенской области

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей 1 января:

подчередь 1.1. - 15.00 - 19.00;

подчередь 1.2. - 00.00 - 04.00, 15.00 - 19.00;

подчередь 2.1. - 04.00 - 08.00, 16.00 - 19.00;

подчередь 2.2. - 04.00 - 08.00, 16.00 - 19.00;

подчередь 3.1. - 07.00 - 11.00, 19.00 - 22.00;

подчередь 3.2. - 08.00 - 12.00, 19.00 - 22.00;

подчередь 4.1. - 08.00 - 12.00, 19.00 - 22.00;

подчередь 4.2. - 11.00 - 15.00, 19.00 - 22.00;

подчередь 5.1. - 12.00 - 16.00, 22.00 - 00.00;

подчередь 5.2. - 12.00 - 16.00, 22.00 - 00.00;

подчередь 6.1. - 12.00 - 16.00, 22.00 - 00.00;

подочередь 6.2. - 00.00 - 04.00, 16.00 - 19.00;

Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно: