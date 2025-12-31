Є знеструмлення у кількох областях: у Міненерго розкрили деталі атаки на енергооб’єкти

В ніч на 31 грудня російські війська дронами атакували енергооб’єкти у кількох регіонах України. Внаслідок ударів зафіксовані нові знеструмлення у різних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

Як розповіли у Міненерго, внаслідок атак значна частина споживачів знеструмлена у Донецькій області. Також зафіксовані нові знеструмлення у Запорізькій та Харківській областях.

"Відновлення електропостачання розпочалося там, де дозволяє безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.

В Одеській області через російський обстріл енергетичних об'єктів вночі у середу, 31 грудня, без електропостачання залишилися понад 170 тисяч споживачів.

У Міненерго також проінформували, що 1000 споживачів залишаються без світла у Броварському районі Київської області після масованої атаки РФ 27 грудня.

Водночас енергетики вже повернули світло для понад 9 тисяч мешканців області. Відновлювальні роботи ведуться цілодобово.

Через несприятливі погодні умови частково або повністю знеструмлені 43 населені пункти у Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.