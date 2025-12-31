ua en ru
Є знеструмлення у кількох областях: у Міненерго розкрили деталі атаки на енергооб’єкти

Середа 31 грудня 2025 12:03
Є знеструмлення у кількох областях: у Міненерго розкрили деталі атаки на енергооб'єкти
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 31 грудня російські війська дронами атакували енергооб’єкти у кількох регіонах України. Внаслідок ударів зафіксовані нові знеструмлення у різних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

Як розповіли у Міненерго, внаслідок атак значна частина споживачів знеструмлена у Донецькій області. Також зафіксовані нові знеструмлення у Запорізькій та Харківській областях.

"Відновлення електропостачання розпочалося там, де дозволяє безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.

В Одеській області через російський обстріл енергетичних об'єктів вночі у середу, 31 грудня, без електропостачання залишилися понад 170 тисяч споживачів.

У Міненерго також проінформували, що 1000 споживачів залишаються без світла у Броварському районі Київської області після масованої атаки РФ 27 грудня.

Водночас енергетики вже повернули світло для понад 9 тисяч мешканців області. Відновлювальні роботи ведуться цілодобово.

Через несприятливі погодні умови частково або повністю знеструмлені 43 населені пункти у Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Обстріл України 31 груднята наслідки

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти вчергове атакували Одесу ударними безпілотниками. Під обстріл потрапили об'єкти енергетичної та логістичної інфраструктури, а також житлові будинки.

Внаслідок атаки частина обласного центру залишилася без електро-, водо- та теплопостачання.

Як розповіли в Укренерго, сьогодні відключення світла за графіками для побутових споживачів діятимуть протягом доби у більшості регіонів України.

Також діятимуть і обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Дізнатися, де і як 31 грудня діятимуть графіки відключень електроенергії в Україні, а також повний список регіонів можна в матеріалі РБК-Україна.

