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Графіки відключень повертаються через спеку: де та коли не буде світла 30 червня

09:45 30.06.2026 Вт
2 хв
Скільки триватимуть відключення світла сьогодні?
aimg Ірина Гамерська
Фото: в Україні сьогодні заплановані графіки відключення світла (Getty Images)

Через аномальну спеку енергосистема України знову працює з підвищеним навантаженням. 30 червня в усіх регіонах застосовуватимуться графіки обмежень, які торкнуться як промисловості, так і побутових споживачів.

У який час очікувати відключень та де швидко перевірити графіки для вашої адреси - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Чому відключають: Причина обмежень - значне зростання споживання електроенергії через аномальну спеку та активне використання кондиціонерів.
  • Коли діють графіки: 30 червня обмеження застосовуватимуться у вечірній проміжок часу - з 17:00 до 22:00.
  • Кого стосується: Графіки поширюються на всіх споживачів: промисловість, бізнес та побутових споживачів (в обсязі від 0,5 до 1 черги).
  • Де шукати графіки: Найшвидше перевірити статус відключень можна через застосунок або на сайтах YASNO (для Києва та Дніпропетровщини) та на офіційних ресурсах ваших операторів системи розподілу (обленерго).
  • Як допомогти системі: Енергетики просять не вмикати одночасно кілька потужних приладів, перенести енергомісткі справи на день та не охолоджувати приміщення кондиціонером нижче 23-25 градусів.

Як будуть відключати світло

За вказівкою "Укренерго" сьогодні по всій країні заплановані графіки відключення світла.

  • З 17:00 до 22:00: для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.
  • З 17:00 до 22:00: для всіх категорій споживачів запроваджуються графіки погодинних відключень (обсягом від 0,5 до 1 черги).

Чому виникли обмеження?

Як пояснили у YASNO, через сильну спеку значно зросло енергоспоживання, зокрема через масове використання кондиціонерів.

Кожні +3 спеки додають близько 100 МВт навантаження на енергосистему, яка ще відновлюється після ворожих атак.

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Де перевірити графіки

Актуальну інформацію щодо відключень у вашому регіоні можна дізнатися на офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго). Для мешканців Києва та Дніпропетровщини доступні ресурси YASNO:

Як допомогти енергосистемі:

  • Не вмикайте одночасно кілька потужних приладів.
  • Перенесіть використання енергоємної техніки на денні години.
  • Не встановлюйте кондиціонер на мінімальну температуру (оптимально - 23-25 градусів). При зниженні температури нижче 22 споживання електроенергії зростає приблизно на 8% з кожним градусом.

Енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися, тому варто стежити за повідомленнями офіційних джерел. Графіки вводяться для збереження стабільності роботи енергосистеми.

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