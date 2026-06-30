Графіки відключень повертаються через спеку: де та коли не буде світла 30 червня

Через аномальну спеку енергосистема України знову працює з підвищеним навантаженням. 30 червня в усіх регіонах застосовуватимуться графіки обмежень, які торкнуться як промисловості, так і побутових споживачів.
У який час очікувати відключень та де швидко перевірити графіки для вашої адреси - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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За вказівкою "Укренерго" сьогодні по всій країні заплановані графіки відключення світла.
Як пояснили у YASNO, через сильну спеку значно зросло енергоспоживання, зокрема через масове використання кондиціонерів.
Кожні +3 спеки додають близько 100 МВт навантаження на енергосистему, яка ще відновлюється після ворожих атак.
Актуальну інформацію щодо відключень у вашому регіоні можна дізнатися на офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго). Для мешканців Києва та Дніпропетровщини доступні ресурси YASNO:
Енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися, тому варто стежити за повідомленнями офіційних джерел. Графіки вводяться для збереження стабільності роботи енергосистеми.