Графіки відключень повертаються через спеку: де та коли не буде світла 30 червня

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Чому відключають: Причина обмежень - значне зростання споживання електроенергії через аномальну спеку та активне використання кондиціонерів.

Причина обмежень - значне зростання споживання електроенергії через аномальну спеку та активне використання кондиціонерів. Коли діють графіки: 30 червня обмеження застосовуватимуться у вечірній проміжок часу - з 17:00 до 22:00.

30 червня обмеження застосовуватимуться у вечірній проміжок часу - з 17:00 до 22:00. Кого стосується: Графіки поширюються на всіх споживачів: промисловість, бізнес та побутових споживачів (в обсязі від 0,5 до 1 черги).

Графіки поширюються на всіх споживачів: промисловість, бізнес та побутових споживачів (в обсязі від 0,5 до 1 черги). Де шукати графіки: Найшвидше перевірити статус відключень можна через застосунок або на сайтах YASNO (для Києва та Дніпропетровщини) та на офіційних ресурсах ваших операторів системи розподілу (обленерго).

Найшвидше перевірити статус відключень можна через застосунок або на сайтах YASNO (для Києва та Дніпропетровщини) та на офіційних ресурсах ваших операторів системи розподілу (обленерго). Як допомогти системі: Енергетики просять не вмикати одночасно кілька потужних приладів, перенести енергомісткі справи на день та не охолоджувати приміщення кондиціонером нижче 23-25 градусів.

Як будуть відключати світло

За вказівкою "Укренерго" сьогодні по всій країні заплановані графіки відключення світла.

З 17:00 до 22:00: для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

З 17:00 до 22:00: для всіх категорій споживачів запроваджуються графіки погодинних відключень (обсягом від 0,5 до 1 черги).

Чому виникли обмеження?

Як пояснили у YASNO, через сильну спеку значно зросло енергоспоживання, зокрема через масове використання кондиціонерів.

Кожні +3 спеки додають близько 100 МВт навантаження на енергосистему, яка ще відновлюється після ворожих атак.

Де перевірити графіки

Актуальну інформацію щодо відключень у вашому регіоні можна дізнатися на офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго). Для мешканців Києва та Дніпропетровщини доступні ресурси YASNO:

Застосунок YASNO.

Сайт для Києва.

Сайт для Дніпропетровщини.

Як допомогти енергосистемі:

Не вмикайте одночасно кілька потужних приладів.

Перенесіть використання енергоємної техніки на денні години.

Не встановлюйте кондиціонер на мінімальну температуру (оптимально - 23-25 градусів). При зниженні температури нижче 22 споживання електроенергії зростає приблизно на 8% з кожним градусом.

Енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися, тому варто стежити за повідомленнями офіційних джерел. Графіки вводяться для збереження стабільності роботи енергосистеми.