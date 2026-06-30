Графики отключений возвращаются из-за жары: где и когда не будет света 30 июня

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Почему отключают: Причина ограничений - значительный рост потребления электроэнергии из-за аномальной жары и активного использования кондиционеров.

Причина ограничений - значительный рост потребления электроэнергии из-за аномальной жары и активного использования кондиционеров. Когда действуют графики: 30 июня ограничения будут применяться в вечерний промежуток времени - с 17:00 до 22:00.

30 июня ограничения будут применяться в вечерний промежуток времени - с 17:00 до 22:00. Кого касается: Графики распространяются на всех потребителей: промышленность, бизнес и бытовые потребители (в объеме от 0,5 до 1 очереди).

Графики распространяются на всех потребителей: промышленность, бизнес и бытовые потребители (в объеме от 0,5 до 1 очереди). Где искать графики: Быстрее всего проверить статус отключений можно через приложение или на сайтах YASNO (для Киева и Днепропетровщины) и на официальных ресурсах операторов системы распределения (облэнерго).

Быстрее всего проверить статус отключений можно через приложение или на сайтах YASNO (для Киева и Днепропетровщины) и на официальных ресурсах операторов системы распределения (облэнерго). Как помочь системе: Энергетики просят не включать одновременно несколько мощных приборов, перенести энергоемкие дела на день и не охлаждать помещение кондиционером ниже 23-25 градусов.

Как будут отключать свет

По указанию " Укрэнерго " сегодня по всей стране запланированы графики отключения света.

С 17.00 до 22.00: для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

С 17:00 до 22:00: для всех категорий потребителей вводятся графики почасовых отключений (объем от 0,5 до 1 очереди).

Почему возникли ограничения?

Как объяснили в YASNO, из-за сильной жары значительно возросло энергопотребление, в частности из-за массового использования кондиционеров.

Каждые +3 жары добавляют около 100 МВт нагрузки на энергосистему, еще восстанавливающуюся после вражеских атак.

Где проверить графики

Актуальную информацию об отключениях в вашем регионе можно узнать на официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго). Для жителей Киева и Днепропетровщины доступны ресурсы YASNO:

Применение YASNO.

Сайт для Киева.

Сайт для Днепропетровщины.

Как помочь энергосистеме:

Не включайте одновременно несколько мощных устройств.

Перенесите использование энергоемкой техники на дневные часы.

Не устанавливайте кондиционер на минимальную температуру (оптимально - 23-25 градусов). При понижении температуры ниже 22 потребление электроэнергии возрастает примерно на 8% с каждым градусом.

Энергетики отмечают, что ситуация может меняться, поэтому следует следить за сообщениями официальных источников. Графики вводятся для сохранения стабильности энергосистемы.