Графики отключений возвращаются из-за жары: где и когда не будет света 30 июня

Из-за аномальной жары энергосистема Украины снова работает с повышенной нагрузкой. 30 июня во всех регионах будут применяться графики ограничений, которые коснутся как промышленности, так и бытовых потребителей.
В какое время ожидать отключения и где быстро проверить графики для вашего адреса - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По указанию " Укрэнерго " сегодня по всей стране запланированы графики отключения света.
Как объяснили в YASNO, из-за сильной жары значительно возросло энергопотребление, в частности из-за массового использования кондиционеров.
Каждые +3 жары добавляют около 100 МВт нагрузки на энергосистему, еще восстанавливающуюся после вражеских атак.
Актуальную информацию об отключениях в вашем регионе можно узнать на официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго). Для жителей Киева и Днепропетровщины доступны ресурсы YASNO:
Энергетики отмечают, что ситуация может меняться, поэтому следует следить за сообщениями официальных источников. Графики вводятся для сохранения стабильности энергосистемы.