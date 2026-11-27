Раніше РБК-Україна писало, що 27 листопада енергетики запровадили для промислових підприємств графіки обмеження потужності.

Тоді як для всіх інших категорій споживачів діяли графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черг.

Крім того, 25 листопада через атаки РФ у 5 областях України зафіксували нові знеструмлення об'єктів енергетичної інфраструктури.

Зокрема, без електропостачання залишалася частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Через пошкодження мереж на Дніпропетровщині вимушено запроваджували аварійні та екстрені відключення світла.