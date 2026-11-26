Графіки діятимуть цілодобово: "Укренерго" попередило про відключення світла 27 листопада
У п’ятницю, 27 листопада, у частині регіонів України протягом усієї доби діятимуть планові обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Енергетики зазначають, що для промислових підприємств запровадять графіки обмеження потужності, тоді як для всіх інших категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черг.
Головною причиною вимушених заходів є наслідки ворожих атак на українську енергосистему.
В "Укренерго" наголошують, що енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого повернення стабільного електропостачання.
Перевірити актуальні графіки споживачі можуть на офіційних сторінках своїх операторів системи розподілу.
Нагадаємо, що напередодні, 25 листопада, президент України Володимир Зеленський назвав регіони, де наразі спостерігається найскладніша ситуація зі світлом.
За словами глави держави, найбільші проблеми з енергопостачанням після російських обстрілів фіксують у Дніпрі, Дніпропетровській області та Запоріжжі.
Раніше того ж дня в "Укренерго" повідомляли, що через атаки РФ у п'яти областях України зафіксували нові знеструмлення об'єктів енергетичної інфраструктури.
Зокрема, без електропостачання залишалася частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях, а через пошкодження мереж на Дніпропетровщині вимушено запроваджували аварійні та екстрені відключення світла.