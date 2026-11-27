Ситуация в областях

Ситуация с электроснабжением в Запорожской и Днепропетровской областях остается сложной, говорят энергетики.

"Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак в обоих регионах продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии", - уточнили в "Укрэнерго".

Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования.



В то же время благодаря работе специалистов удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Херсонской области, говорится в сообщении.

Графики 28 ноября

Завтра, 28 ноября, в части областей круглосуточно будут действовать:



• для промышленности - графики ограничения мощности;



• для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).