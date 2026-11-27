28 ноября в ряде регионов Украины в течение всех суток будут действовать плановые ограничения потребления электроэнергии. Особенно тяжелая ситуация и аварийные отключения в Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Ситуация с электроснабжением в Запорожской и Днепропетровской областях остается сложной, говорят энергетики.
"Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак в обоих регионах продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии", - уточнили в "Укрэнерго".
Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования.
В то же время благодаря работе специалистов удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Херсонской области, говорится в сообщении.
Завтра, 28 ноября, в части областей круглосуточно будут действовать:
• для промышленности - графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).
Ранее РБК-Украина писало, что 27 ноября энергетики ввели для промышленных предприятий графики ограничения мощности.
В то время как для всех остальных категорий потребителей действовали графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3,5 очередей.
Кроме того, 25 ноября из-за атак РФ в 5 областях Украины зафиксировали новые обесточивания объектов энергетической инфраструктуры.
В частности без электроснабжения оставалась часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Харьковской областях. Из-за повреждений сетей на Днепропетровщине вынужденно вводили аварийные и экстренные отключения света.