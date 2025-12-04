Графіки відключень на 4 грудня: де і коли не буде світла (список)

Сьогодні у четвер, 4 грудня, електрику в Україні продовжать вимикати за графіками. Протягом доби одночасно відключатимуть від 0,5 до 3 черг.
Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
У компанії визначили такі обсяги та час дії обмежень:
В "Укренерго" зазначили, що графіки можуть змінюватися протягом доби.
Сьогодні у столиці світло планують відключати так:
Кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
У ЦЕК діятиме такий графік відключень:
Перевірити свою чергу можна тут: dtek-dnem.com.ua.
Години відсутності електропостачання:
Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
У Полтавській області 4 грудня також діють графіки погодинних відключень електроенергії.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
За розпорядженням Укренерго у Кіровоградській області упродовж доби 4 грудня діятиме графік погодинних відключень електрики.
Графік має такий вигляд:
Зміни публікуватимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго. Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.
Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Сьогодні, 4 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":
Графік відключень на 4 грудня:
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Перелік адрес за чергами тут: t.me/kharkivenergy.
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись за посиланням: https://www.zoe.com.ua
"Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для трьох черг:
Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".
Дізнатись свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна:
Графіки погодинних відключень електроенергії на Рівненщині у четвер, 4 грудня:
Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:
Актуальний графік дивіться на сайті "Тернопільобленерго".
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Світло вимикатимуть наступним чином:
за підчергами світло вимикатимуть наступним чином:
1.1 - 05:30-08:30; 19:00-22:30;
1.2 - 08:30-12:00; 15:30-19:00;
2.1 - 12:00-19:00;
2.2 - 12:00-15:30; 19:00-21:30;
3.1 - 08:30-15:30;
3.2 - 07:30-08:30; 12:00-15:30; 22:30-00:00;
4.1 - 05:30-08:30; 19:00-22:30;
4.2 - 07:30-12:00; 15:30-19:00;
5.1 - 05:30-08:30; 14:30-19:00;
5.2 - 12:00-17:30;
6.1 - 08:30-12:00; 15:30-19:00;
6.2 - 00:00-00:30; 08:30-12:00; 19:00-22:30.
Подивитися актуальну інформацію щодо адрес можна на сайті обленерго.
У четвер, 4 грудня, у Чернівецькій області вимикатимуть електрику за графіком.
Подивитися актуальну інформацію щодо адрес можна на сайті обленерго.
Черга 1 (жовта)
Черга 2 (зелена)
Черга 3 (жовтогаряча)
Черга 4 (синя)
Черга 5 (коричнева)
Черга 6 (фіолетова)
Для перевірки своєї черги, виду обмеження та уточнення інформації скористайтеся офіційними каналами:
Нагадаємо, масштабні відключення світла діють в Україні після кількох особливо масованих ударів РФ по енергооб'єктах в Україні, зокрема 8 та 19 листопада.
Пошкодження отримали майже всі ТЕС та ГЕС в країні, а АЕС змушені були тимчасово знизити потужність.
Як зазначили в Міненерго, зараз головне завдання для України - забезпечити максимально прогнозовані графіки вимкнення електроенергії.
Повністю відмовитися від відключень наразі неможливо, однак енергетики працюють над тим, щоб українці мали більше часу зі світлом.
