Графіки відключень на 4 грудня: де і коли не буде світла (список)

Інформація від "Укренерго"

У компанії визначили такі обсяги та час дії обмежень:

Для побутових споживачів: з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно.

Для промислових споживачів: з 00:00 до 23:59 застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" зазначили, що графіки можуть змінюватися протягом доби.

Київ

Сьогодні у столиці світло планують відключати так:

черга 1.1 - без світла з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:00;

черга 1.2 - без світла з 09:30 до 13:00;

черга 2.1 - без світла з 09:30 до 13:00 і з 20:00 до 23:00;

черга 2.2 - без світла з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:00;

черга 3.1 - без світла з 13:00 до 16:30;

черга 3.2 - без світла з 13:00 до 16:30;

черга 4.1 - без світла з 13:00 до 16:30;

черга 4.2 - без світла з 13:00 до 16:30;

черга 5.1 - без світла з 08:00 до 09:30 і з 16:30 до 20:00;

черга 5.2 - без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00;

черга 6.1 - без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00;

черга 6.2 - без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 21:00.

Кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Одеська область

Дніпропетровська область

У ЦЕК діятиме такий графік відключень:

ДТЕК графіки відключення світла на 4 грудня 2025 року

1.1 Черга:

з 09:00 до 16:00

з 19:30 до 22:00

1.2 Черга:

з 09:00 до 12:30

з 14:00 до 16:00

з 19:30 до 22:00

2.1 Черга:

з 00:00 до 02:00

з 09:00 до 12:30

з 19:30 до 23:00

2.2 Черга:

з 09:00 до 12:30

з 19:30 до 23:00

3.1 Черга:

з 02:00 до 05:30

з 12:30 до 16:00

з 23:00 до 24:00

3.2 Черга:

з 12:30 до 16:00

з 23:00 до 24:00

4.1 Черга:

з 08:00 до 09:00

з 12:30 до 18:00

4.2 Черга:

з 12:30 до 19:30

5.1 Черга:

з 06:00 до 09:00

з 16:00 до 19:30

5.2 Черга:

з 05:30 до 09:00

з 16:00 до 20:00

6.1 Черга:

з 08:00 до 12:30

з 16:00 до 19:30

6.2 Черга:

з 06:00 до 09:00

з 16:00 до 19:30

Перевірити свою чергу можна тут: dtek-dnem.com.ua.

Черкаська область

Години відсутності електропостачання:

1.1 06:00 -08:00, 11:00 – 14:00, 22:00 – 24:00;

1.2 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00;

2.1 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00;

2.2 06:00 -08:00, 15:00 – 17:00, 20:00 – 23:00;

3.1 08:00 – 11:00, 17:00 – 20:00;

3.2 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00;

4.1 11:00 – 14:00, 17:00 – 19:00;

4.2 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 19:00;

5.1 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00;

5.2 14:00 – 17:00, 20:00 – 23:00;

6.1 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:00;

6.2 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 19:00 – 21:00.

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Полтавська область

У Полтавській області 4 грудня також діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Кіровоградська область

За розпорядженням Укренерго у Кіровоградській області упродовж доби 4 грудня діятиме графік погодинних відключень електрики.

Графік має такий вигляд:

Зміни публікуватимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго. Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.

Чернігівська область

Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Сумська область

Сьогодні, 4 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":

Графік відключень на 4 грудня:

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Харківська область

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30

1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30

2.1 08:00-09:00; 12:30-19:30

2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-18:00; 19:30-23:00

3.2 09:00-12:30; 16:00-23:00

4.1 08:00-12:30; 19:30-22:00

4.2 09:00-12:30; 19:30-22:00

5.1 02:00-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2 12:30-16:00; 23:00-24:00

6.1 09:00-16:00

6.2 11:00-16:00

Перелік адрес за чергами тут: t.me/kharkivenergy.

Запорізька область

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30

1.2: 00:00 - 05:00, 18:00 - 20:30

2.1: 00:00 - 00:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

2.2: 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

3.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

3.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

4.1: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

4.2: 05:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

5.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30

5.2: 09:00 - 14:00

6.1: 05:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

6.2: 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись за посиланням: https://www.zoe.com.ua

Житомирська область

"Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для трьох черг:

з 00:00 до 06:00 години - без обмежень;

з 06:00 до 08:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черги;

з 08:00 до 15:00 години - електрику вимикатимуть для 2,5 черг;

з 15:00 до 17:00 години - електрику вимикатимуть для трьох черг;

з 17:00 до 19:00 години - електрику вимикатимуть для 2,5 черг;

з 19:00 до 21:00 години - електрику вимикатимуть для двох черг;

з 21:00 до 23:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черги;

з 23:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для 0,5 черги.

Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".

Львівська область

Дізнатись свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна:

на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";

у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Рівненська область

Графіки погодинних відключень електроенергії на Рівненщині у четвер, 4 грудня:

підчерга 1.1. 14:00-17:00

підчерга 1.2. 14:00-17:00

підчерга 2.1. 14:00-18:00

підчерга 2.2. 14:00-18:00

підчерга 3.1. 18:00-22:00

підчерга 3.2. 10:00-14:00, 18:00-20:00

підчерга 4.1. 06:00-10:00

підчерга 4.2. 06:00-10:00

підчерга 5.1. 10:00-14:00

підчерга 5.2. 06:00-10:00, 17:00-20:00

підчерга 6.1. 10:00-14:00

підчерга 6.2. 10:00-14:00

Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:

для Рівного - тут;

для Рівненської області - тут.

Тернопільська область

Актуальний графік дивіться на сайті "Тернопільобленерго".

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Миколаївська область

Світло вимикатимуть наступним чином:

за підчергами світло вимикатимуть наступним чином:

1.1 - 05:30-08:30; 19:00-22:30;

1.2 - 08:30-12:00; 15:30-19:00;

2.1 - 12:00-19:00;

2.2 - 12:00-15:30; 19:00-21:30;

3.1 - 08:30-15:30;

3.2 - 07:30-08:30; 12:00-15:30; 22:30-00:00;

4.1 - 05:30-08:30; 19:00-22:30;

4.2 - 07:30-12:00; 15:30-19:00;

5.1 - 05:30-08:30; 14:30-19:00;

5.2 - 12:00-17:30;

6.1 - 08:30-12:00; 15:30-19:00;

6.2 - 00:00-00:30; 08:30-12:00; 19:00-22:30.

Подивитися актуальну інформацію щодо адрес можна на сайті обленерго.

Чернівецька область

У четвер, 4 грудня, у Чернівецькій області вимикатимуть електрику за графіком.

Подивитися актуальну інформацію щодо адрес можна на сайті обленерго.

Закарпатська область

Черга 1 (жовта)

08:30 - 12:00

19:00 - 20:00

Черга 2 (зелена)

12:00 - 15:30

20:00 - 22:00

Черга 3 (жовтогаряча)

13:00 - 15:30

Черга 4 (синя)

07:00 - 09:30

15:30 - 17:00

19:00 - 20:00

Черга 5 (коричнева)

06:00 - 09:00

15:30 - 19:00

Черга 6 (фіолетова)

08:00 - 12:00

17:00 = 19:00

Для перевірки своєї черги, виду обмеження та уточнення інформації скористайтеся офіційними каналами: