Графики отключений на 4 декабря: где и когда не будет света (список)

Сегодня в четверг, 4 декабря, электричество в Украине продолжат отключать по графикам. В течение суток одновременно будут отключать от 0,5 до 3 очередей.
Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В компании определили такие объемы и время действия ограничений:
В "Укрэнерго" отметили, что графики могут меняться в течение суток.
Сегодня в столице свет планируют отключать так:
Киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
В ЦЕК будет действовать такой график отключений:
Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.
Часы отсутствия электроснабжения:
Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
В Полтавской области 4 декабря также действуют графики почасовых отключений электроэнергии.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
По распоряжению Укрэнерго в Кировоградской области в течение суток 4 декабря будет действовать график почасовых отключений электричества.
График имеет следующий вид:
Изменения будут публиковать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго. Узнать, к какой очереди относится ваш адрес, можно здесь.
Проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Сегодня, 4 декабря, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":
График отключений на 4 декабря:
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подчерк можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/под очередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
Перечень адресов по очередям здесь: t.me/kharkivenergy.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться по ссылке: https: //www.zoe.com.ua
"Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для трех очередей:
Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".
Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно:
Графики почасовых отключений электроэнергии на Ровенщине в четверг, 4 декабря:
Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:
Актуальный график смотрите на сайте "Тернопольоблэнерго".
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
Свет будут выключать следующим образом:
по подочередности свет будут выключать следующим образом:
1.1 - 05:30-08:30; 19:00-22:30;
1.2 - 08:30-12:00; 15:30-19:00;
2.1 - 12:00-19:00;
2.2 - 12:00-15:30; 19:00-21:30;
3.1 - 08:30-15:30;
3.2 - 07:30-08:30; 12:00-15:30; 22:30-00:00;
4.1 - 05:30-08:30; 19:00-22:30;
4.2 - 07:30-12:00; 15:30-19:00;
5.1 - 05:30-08:30; 14:30-19:00;
5.2 - 12:00-17:30;
6.1 - 08:30-12:00; 15:30-19:00;
6.2 - 00:00-00:30; 08:30-12:00; 19:00-22:30.
Посмотреть актуальную информацию по адресам можно на сайте облэнерго.
В четверг, 4 декабря, в Черновицкой области будут отключать электричество по графику.
Посмотреть актуальную информацию по адресам можно на сайте облэнерго.
Очередь 1 (желтая)
Очередь 2 (зеленая)
Очередь 3 (оранжевая)
Очередь 4 (синяя)
Очередь 5 (коричневая)
Очередь 6 (фиолетовая)
Для проверки своей очереди, вида ограничения и уточнения информации воспользуйтесь официальными каналами:
Telegram-бот: https: //t.me/zakarpatenergybot
Viber-бот: https: //chats.viber.com/zakarpatenergybot
Сайт: https: //zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Напомним, масштабные отключения света действуют в Украине после нескольких особо массированных ударов РФ по энергообъектам в Украине, в частности 8 и 19 ноября.
Повреждения получили почти все ТЭС и ГЭС в стране, а АЭС вынуждены были временно снизить мощность.
Как отметили в Минэнерго, сейчас главная задача для Украины - обеспечить максимально прогнозируемые графики отключения электроэнергии.
Полностью отказаться от отключений пока невозможно, однако энергетики работают над тем, чтобы украинцы имели больше времени со светом.
При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.