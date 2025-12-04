Графики отключений на 4 декабря: где и когда не будет света (список)

Информация от "Укрэнерго"

В компании определили такие объемы и время действия ограничений:

Для бытовых потребителей: с 00:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно.

Для промышленных потребителей: с 00:00 до 23:59 будут применять графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" отметили, что графики могут меняться в течение суток.

Киев

Сегодня в столице свет планируют отключать так:

очередь 1.1 - без света с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 23:00;

очередь 1.2 - без света с 09:30 до 13:00;

очередь 2.1 - без света с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 23:00;

очередь 2.2 - без света с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 23:00;

очередь 3.1 - без света с 13:00 до 16:30;

очередь 3.2 - без света с 13:00 до 16:30;

очередь 4.1 - без света с 13:00 до 16:30;

очередь 4.2 - без света с 13:00 до 16:30;

очередь 5.1 - без света с 08:00 до 09:30 и с 16:30 до 20:00;

очередь 5.2 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:30 до 20:00;

очередь 6.1 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:30 до 20:00;

очередь 6.2 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:30 до 21:00.

Киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Одесская область

Днепропетровская область

В ЦЕК будет действовать такой график отключений:

ДТЭК графики отключения света на 4 декабря 2025 года

1.1 Очередь:

с 09:00 до 16:00

с 19:30 до 22:00

1.2 Очередь:

с 09:00 до 12:30

с 14:00 до 16:00

с 19:30 до 22:00

2.1 Очередь:

с 00:00 до 02:00

с 09:00 до 12:30

с 19:30 до 23:00

2.2 Очередь:

с 09:00 до 12:30

с 19:30 до 23:00

3.1 Очередь:

с 02:00 до 05:30

с 12:30 до 16:00

с 23:00 до 24:00

3.2 Очередь:

с 12:30 до 16:00

с 23:00 до 24:00

4.1 Очередь:

с 08:00 до 09:00

с 12:30 до 18:00

4.2 Очередь:

с 12:30 до 19:30

5.1 Очередь:

с 06:00 до 09:00

с 16:00 до 19:30

5.2 Очередь:

с 05:30 до 09:00

с 16:00 до 20:00

6.1 Очередь:

с 08:00 до 12:30

с 16:00 до 19:30

6.2 Очередь:

с 06:00 до 09:00

с 16:00 до 19:30

Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 06:00 -08:00, 11:00 - 14:00, 22:00 - 24:00;

1.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00;

2.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00;

2.2 06:00 -08:00, 15:00 - 17:00, 20:00 - 23:00;

3.1 08:00 - 11:00, 17:00 - 20:00;

3.2 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

4.1 11:00 - 14:00, 17:00 - 19:00;

4.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 19:00;

5.1 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

5.2 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00;

6.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00;

6.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 19:00 - 21:00.

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Полтавская область

В Полтавской области 4 декабря также действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Кировоградская область

По распоряжению Укрэнерго в Кировоградской области в течение суток 4 декабря будет действовать график почасовых отключений электричества.

График имеет следующий вид:

Изменения будут публиковать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго. Узнать, к какой очереди относится ваш адрес, можно здесь.

Черниговская область

Проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Сумская область

Сегодня, 4 декабря, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":

График отключений на 4 декабря:

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подчерк можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Харьковская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/под очередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30

1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30

2.1 08:00-09:00; 12:30-19:30

2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-18:00; 19:30-23:00

3.2 09:00-12:30; 16:00-23:00

4.1 08:00-12:30; 19:30-22:00

4.2 09:00-12:30; 19:30-22:00

5.1 02:00-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2 12:30-16:00; 23:00-24:00

6.1 09:00-16:00

6.2 11:00-16:00

Перечень адресов по очередям здесь: t.me/kharkivenergy.

Запорожская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30

1.2: 00:00 - 05:00, 18:00 - 20:30

2.1: 00:00 - 00:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

2.2: 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

3.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

3.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

4.1: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

4.2: 05:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

5.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30

5.2: 09:00 - 14:00

6.1: 05:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

6.2: 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться по ссылке: https: //www.zoe.com.ua

Житомирская область

"Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для трех очередей:

с 00:00 до 06:00 часов - без ограничений;

с 06:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очереди;

с 08:00 до 15:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей;

с 15:00 до 17:00 часов - электричество будут выключать для трех очередей;

с 17:00 до 19:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей;

с 19:00 до 21:00 часов - электричество будут выключать для двух очередей;

с 21:00 до 23:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очереди;

с 23:00 до 24:00 часов - электричество будут отключать для 0,5 очереди.

Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".

Львовская область

Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно:

на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Ровенская область

Графики почасовых отключений электроэнергии на Ровенщине в четверг, 4 декабря:

подчередь 1.1. 14:00-17:00

подчередь 1.2. 14:00-17:00

подчерк 2.1. 14:00-18:00

подчередь 2.2. 14:00-18:00

подчередь 3.1. 18:00-22:00

подчередь 3.2. 10:00-14:00, 18:00-20:00

подчередь 4.1. 06:00-10:00

подчередь 4.2. 06:00-10:00

подчередь 5.1. 10:00-14:00

подчередь 5.2. 06:00-10:00, 17:00-20:00

подчередь 6.1. 10:00-14:00

подчередь 6.2. 10:00-14:00

Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

для Ровно - здесь;

для Ровенской области - здесь.

Тернопольская область

Актуальный график смотрите на сайте "Тернопольоблэнерго".

Хмельницкая область

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Николаевская область

Свет будут выключать следующим образом:

по подочередности свет будут выключать следующим образом:

1.1 - 05:30-08:30; 19:00-22:30;

1.2 - 08:30-12:00; 15:30-19:00;

2.1 - 12:00-19:00;

2.2 - 12:00-15:30; 19:00-21:30;

3.1 - 08:30-15:30;

3.2 - 07:30-08:30; 12:00-15:30; 22:30-00:00;

4.1 - 05:30-08:30; 19:00-22:30;

4.2 - 07:30-12:00; 15:30-19:00;

5.1 - 05:30-08:30; 14:30-19:00;

5.2 - 12:00-17:30;

6.1 - 08:30-12:00; 15:30-19:00;

6.2 - 00:00-00:30; 08:30-12:00; 19:00-22:30.

Посмотреть актуальную информацию по адресам можно на сайте облэнерго.

Черновицкая область

В четверг, 4 декабря, в Черновицкой области будут отключать электричество по графику.

Посмотреть актуальную информацию по адресам можно на сайте облэнерго.

Закарпатская область

Очередь 1 (желтая)

08:30 - 12:00

19:00 - 20:00

Очередь 2 (зеленая)

12:00 - 15:30

20:00 - 22:00

Очередь 3 (оранжевая)

13:00 - 15:30

Очередь 4 (синяя)

07:00 - 09:30

15:30 - 17:00

19:00 - 20:00

Очередь 5 (коричневая)

06:00 - 09:00

15:30 - 19:00

Очередь 6 (фиолетовая)

08:00 - 12:00

17:00 = 19:00

Для проверки своей очереди, вида ограничения и уточнения информации воспользуйтесь официальными каналами: