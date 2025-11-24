Графіки відключень на 24 листопада: де і коли не буде світла (список)

Інформація від "Укренерго"

Як роз'яснили у компанії, вимикати світло побутовим споживачам будуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно.

Також паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго" зазначають, що графіки можуть змінюватися протягом доби.

Київ

У ДТЕК повідомили, що вимикатимуть світло в столиці за таким принципом:

Додамо, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

У компанії поінформували, що вимикатимуть сьогодні світло в області так:

черга 1.1 - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;

черга 1.2 - світла не буде з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;

черга 2.1 - світла не буде з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;

черга 2.2 - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;

черга 3.1 - світла не буде з 11:30 до 15:00 і з 22:00 до 24:00;

черга 3.2 - світла не буде з 11:30 до 18:30;

черга 4.1 - світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00 та з 22:00 до 24:00;

черга 4.2 - світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00 та з 22:00 до 24:00;

черга 5.1 - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 15:00 до 20:00;

черга 5.2 - світла не буде з 08:00 до 11:30 та з 15:30 до 18:30;

черга 6.1 - світла не буде з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 18:30;

черга 6.2 - світла не буде з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 18:30.



Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на спеціальних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Чернігівська область

Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Дніпропетровська область

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 24 листопада.

Одеська область

За розпорядженням "Укренерго", обмеження діятимуть протягом усього понеділка, 24 листопада. Відключення обсягом від 0,5 до 3 черг можливі у проміжках з 00:00 до 23:59.

Для однієї половини підгруп світло вимикатимуть тричі на день, а для іншої половини - двічі. ГПВ на цей день наступний:

У ДТЕК зазначили, що у разі змін графіків споживачів оперативно інформуватимуть у Telegram-каналі t.me/dtek_ua.

Вінницька область

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Сумська область

Сьогодні в області діятимуть наступні графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 06:00 - 1,5 черги

з 06:00 до 08:00 - 2,5 черги

з 08:00 до 20:00 - 3 черги

з 20:00 до 24:00 - 2 черги

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Волинська область

ГПВ в області діють в такому обсязі:

підчерга 1.1. - 15:30-19:00

підчерга 1.2. - 15:30-19:00

підчерга 2.1. - 15:30-19:00

підчерга 2.2. - 12:00-15:30

підчерга 3.1. - 12:00-15:30

підчерга 3.2. - 12:00-15:30

підчерга 4.2. - 08:00-12:00

підчерга 5.1. - 08:00-12:00

підчерга 5.2. - 05:00-08:30

19:00-20:00

підчерга 6.1. - 01:30-05:00

19:00-20:00

22:30-24:00

підчерга 6.2. – 00:00-01:30

19:00-22:30

Згідно з даними ПрАТ "Волиньобленерго", дізнатись інформацію щодо відключень за конкретною адресою можна по-різному:

на офіційному сайті;

у чат-боті у Viber;

у Facebook.

Житомирська область

Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для чотирьох черг:

з 00:00 до 06:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черг;

з 06:00 до 08:00 години - електрику вимикатимуть для 2,5 черг;

з 08:00 до 20:00 години - електрику вимикатимуть для трьох черг;

з 20:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для двох черг.

З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись на сайті: https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 24 листопада.

Запорізька область

Години відсутності електропостачання (з урахуванням часу на перемикання):

1.1: 00:00 - 05:00, 08:00 - 13:00, 16:00 - 20:30

1.2: 08:00 - 13:00, 16:00 – 20:30

2.1: 04:00 - 09:00, 12:00 - 17:00, 20:00 - 24:00

2.2: 04:00 - 09:00, 12:00 - 17:00, 20:00 - 24:00

3.1: 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:00

3.2: 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:00

4.1: 04:00 - 09:00, 12:00 - 17:00

4.2: 05:30 - 09:00, 12:00 - 17:00

5.1: 00:30 - 05:00, 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:00

5.2: 00:30 - 05:00, 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:00

6.1: 00:00 - 01:00, 05:30 - 09:00, 12:00 - 17:00, 20:00 - 24:00

6.2: 00:00 - 01:00, 07:30 - 09:00, 12:00 - 17:00, 20:00 - 24:00

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Повний перелік адрес, які потрапляють під відключення, можна переглянути тут.

Львівська область

Згідно з даними ПрАТ "Львівоблененерго", одним з основних джерел інформації про відключення є офіційний сайт (розділ "Чому немає світла").

Крім того, інформацію про відключення отримують на свою електронну пошту клієнти, які зареєструвались у персональному кабінеті.

Повідомлення з інформацією про перерви в електропостачанні за своїми особовими рахунками в автоматичному режимі отримують також користувачі чат-ботів "Львівобленерго";

у Telegram;

у Viber.

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 24 листопада.

Івано-Франківська область

Згідно з даними АТ "Прикарпаттяобленерго", дізнатися свій графік вимкнень в Івано-Франківській області можна:

на офіційному сайті;

на сторінці "Графіки вимкнень";

у чат-боті у Viber.

Кіровоградська область

На 24 листопада графік має такий вигляд:

Черга 1.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Черга 1.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Черга 2.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Черга 2.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Черга 3.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18;

Черга 3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18;

Черга 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

Черга 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

Черга 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20;

Черга 5.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20;

Черга 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

Черга 6.2: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24 .

Миколаївська область

За підчергами світло вимикатимуть наступним чином:

1.1 – 05:30 - 09:00; 16:00 - 20:00; 23:00 - 00:00;

1.2 – 09:00 - 16:00; 19:30 - 23:00;

2.1 – 05:30 - 09:00; 12:30 - 19:30;

2.2 – 02:00 - 05:30; 12:30 - 16:00; 19:30 - 23:00;

3.1 – 05:30 - 09:00; 12:30 - 19:30;

3.2 – 00:00 - 02:00; 09:00 - 16:00; 23:00 - 00:00;

4.1 – 00:00 - 02:00; 07:30 – 12:30; 19:30 - 23:00;

4.2 – 02:00 - 05:30; 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30;

5.1 – 00:00 - 00:30; 05:30 - 09:00; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00;

5.2 – 05:30 - 12:30; 19:30 - 23:00;

6.1 – 00:00 - 02:00; 09:00 - 12:30; 16:00 - 20:00;

6.2 – 02:00 - 05:30; 12:30 - 16:00; 23:00 - 00:00.

"Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги підчерги (на графіку ГПВ це "жовті" години)", - йдеться у повідомленні.

Рівненська область

Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:

на офіційному сайті:

у Facebook.

Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Харківська область

Одночасно застосовуватимуться від 1,5 до 3 черг відключень. "Харківобленерго" оприлюднило орієнтовні години знеструмлення для кожної черги та підчерги з урахуванням часу на перемикання.



Орієнтовні години відключень:

1.1 та 1.2: 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00;

2.1: 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00;

2.2: 11:30-15:00; 15:00-18:30; 18:30-20:00; 22:00-24:00;

3.1 та 3.2: 04:30-08:00; 15:00-18:30;

4.1: 04:30-08:00; 11:30-18:30;

4.2: 06:00-08:00; 11:30-18:30;

5.1: 08:00-11:30; 18:30-22:00;

5.2: 00:00-01:00; 08:00-11:30; 18:30-22:00;

6.1: 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00;

6.2: 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00.

Згідно з даними АТ "Харківобленерго", із переліком адрес за чергами відключень, можна ознайомитись за посиланням.

Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Хмельницька область

Згідно з даними АТ "Хмельницькобленерго", дізнатись про актуальні відключення електропостачання в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Чернівецька область

Згідно з даними АТ "Чернівціобленерго", дізнатись інформацію щодо актуальних графіків погодинних відключень можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).

Полтавська область

Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 24 листопада 2025 року в області:

Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна: