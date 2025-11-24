UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Графіки відключень на 24 листопада: де і коли не буде світла (список)

Ілюстративне фото: в Україні сьогодні знову діють графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні у понеділок, 24 листопада, в Україні продовжують діяти обмеження споживання електроенергії через масштабні удари росіян по енергооб'єктах. Вони діятимуть у всіх регіонах країни.

Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Інформація від "Укренерго"

Як роз'яснили у компанії, вимикати світло побутовим споживачам будуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно.

Також паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго" зазначають, що графіки можуть змінюватися протягом доби.

Київ

У ДТЕК повідомили, що вимикатимуть світло в столиці за таким принципом:

 

Додамо, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

У компанії поінформували, що вимикатимуть сьогодні світло в області так:

  • черга 1.1 - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
  • черга 1.2 - світла не буде з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
  • черга 2.1 - світла не буде з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
  • черга 2.2 - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
  • черга 3.1 - світла не буде з 11:30 до 15:00 і з 22:00 до 24:00;
  • черга 3.2 - світла не буде з 11:30 до 18:30;
  • черга 4.1 - світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00 та з 22:00 до 24:00;
  • черга 4.2 - світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00 та з 22:00 до 24:00;
  • черга 5.1 - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 15:00 до 20:00;
  • черга 5.2 - світла не буде з 08:00 до 11:30 та з 15:30 до 18:30;
  • черга 6.1 - світла не буде з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 18:30;
  • черга 6.2 - світла не буде з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 18:30.
     
 

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на спеціальних онлайн-ресурсах:

Чернігівська область

Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Дніпропетровська область

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 24 листопада.

 

Одеська область

За розпорядженням "Укренерго", обмеження діятимуть протягом усього понеділка, 24 листопада. Відключення обсягом від 0,5 до 3 черг можливі у проміжках з 00:00 до 23:59.

Для однієї половини підгруп світло вимикатимуть тричі на день, а для іншої половини - двічі. ГПВ на цей день наступний:

 

У ДТЕК зазначили, що у разі змін графіків споживачів оперативно інформуватимуть у Telegram-каналі t.me/dtek_ua.

Вінницька область

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Сумська область

Сьогодні в області діятимуть наступні графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 06:00 - 1,5 черги
з 06:00 до 08:00 - 2,5 черги
з 08:00 до 20:00 - 3 черги
з 20:00 до 24:00 - 2 черги

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Волинська область

ГПВ в області діють в такому обсязі:

  • підчерга 1.1. - 15:30-19:00
  • підчерга 1.2. - 15:30-19:00
  • підчерга 2.1. - 15:30-19:00
  • підчерга 2.2. - 12:00-15:30
  • підчерга 3.1. - 12:00-15:30
  • підчерга 3.2. - 12:00-15:30
  • підчерга 4.2. - 08:00-12:00
  • підчерга 5.1. - 08:00-12:00
  • підчерга 5.2. - 05:00-08:30
  • 19:00-20:00
  • підчерга 6.1. - 01:30-05:00
  • 19:00-20:00
  • 22:30-24:00
  • підчерга 6.2. – 00:00-01:30
  • 19:00-22:30

Згідно з даними ПрАТ "Волиньобленерго", дізнатись інформацію щодо відключень за конкретною адресою можна по-різному:

Житомирська область

Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для чотирьох черг:

  • з 00:00 до 06:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черг;
  • з 06:00 до 08:00 години - електрику вимикатимуть для 2,5 черг;
  • з 08:00 до 20:00 години - електрику вимикатимуть для трьох черг;
  • з 20:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для двох черг.

З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись на сайті: https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 24 листопада.

Запорізька область

Години відсутності електропостачання (з урахуванням часу на перемикання):

  • 1.1: 00:00 - 05:00, 08:00 - 13:00, 16:00 - 20:30
  • 1.2: 08:00 - 13:00, 16:00 – 20:30
  • 2.1: 04:00 - 09:00, 12:00 - 17:00, 20:00 - 24:00
  • 2.2: 04:00 - 09:00, 12:00 - 17:00, 20:00 - 24:00
  • 3.1: 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:00
  • 3.2: 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:00
  • 4.1: 04:00 - 09:00, 12:00 - 17:00
  • 4.2: 05:30 - 09:00, 12:00 - 17:00
  • 5.1: 00:30 - 05:00, 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:00
  • 5.2: 00:30 - 05:00, 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:00
  • 6.1: 00:00 - 01:00, 05:30 - 09:00, 12:00 - 17:00, 20:00 - 24:00
  • 6.2: 00:00 - 01:00, 07:30 - 09:00, 12:00 - 17:00, 20:00 - 24:00

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Повний перелік адрес, які потрапляють під відключення, можна переглянути тут.

Львівська область

Згідно з даними ПрАТ "Львівоблененерго", одним з основних джерел інформації про відключення є офіційний сайт (розділ "Чому немає світла").

Крім того, інформацію про відключення отримують на свою електронну пошту клієнти, які зареєструвались у персональному кабінеті.

Повідомлення з інформацією про перерви в електропостачанні за своїми особовими рахунками в автоматичному режимі отримують також користувачі чат-ботів "Львівобленерго";

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 24 листопада.

Івано-Франківська область

Згідно з даними АТ "Прикарпаттяобленерго", дізнатися свій графік вимкнень в Івано-Франківській області можна:

 

Кіровоградська область

На 24 листопада графік має такий вигляд:

  • Черга 1.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
  • Черга 1.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
  • Черга 2.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
  • Черга 2.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
  • Черга 3.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18;
  • Черга 3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18;
  • Черга 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
  • Черга 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
  • Черга 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20;
  • Черга 5.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20;
  • Черга 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
  • Черга 6.2: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24 .

Миколаївська область

За підчергами світло вимикатимуть наступним чином:

  • 1.1 – 05:30 - 09:00; 16:00 - 20:00; 23:00 - 00:00;
  • 1.2 – 09:00 - 16:00; 19:30 - 23:00;
  • 2.1 – 05:30 - 09:00; 12:30 - 19:30;
  • 2.2 – 02:00 - 05:30; 12:30 - 16:00; 19:30 - 23:00;
  • 3.1 – 05:30 - 09:00; 12:30 - 19:30;
  • 3.2 – 00:00 - 02:00; 09:00 - 16:00; 23:00 - 00:00;
  • 4.1 – 00:00 - 02:00; 07:30 – 12:30; 19:30 - 23:00;
  • 4.2 – 02:00 - 05:30; 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30;
  • 5.1 – 00:00 - 00:30; 05:30 - 09:00; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00;
  • 5.2 – 05:30 - 12:30; 19:30 - 23:00;
  • 6.1 – 00:00 - 02:00; 09:00 - 12:30; 16:00 - 20:00;
  • 6.2 – 02:00 - 05:30; 12:30 - 16:00; 23:00 - 00:00.

"Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги підчерги (на графіку ГПВ це "жовті" години)", - йдеться у повідомленні.

Рівненська область

Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:

Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:

Харківська область

Одночасно застосовуватимуться від 1,5 до 3 черг відключень. "Харківобленерго" оприлюднило орієнтовні години знеструмлення для кожної черги та підчерги з урахуванням часу на перемикання.

Орієнтовні години відключень:

  • 1.1 та 1.2: 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00;

  • 2.1: 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00;

  • 2.2: 11:30-15:00; 15:00-18:30; 18:30-20:00; 22:00-24:00;

  • 3.1 та 3.2: 04:30-08:00; 15:00-18:30;

  • 4.1: 04:30-08:00; 11:30-18:30;

  • 4.2: 06:00-08:00; 11:30-18:30;

  • 5.1: 08:00-11:30; 18:30-22:00;

  • 5.2: 00:00-01:00; 08:00-11:30; 18:30-22:00;

  • 6.1: 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00;

  • 6.2: 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00.

Згідно з даними АТ "Харківобленерго", із переліком адрес за чергами відключень, можна ознайомитись за посиланням.

Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна:

Хмельницька область

Згідно з даними АТ "Хмельницькобленерго", дізнатись про актуальні відключення електропостачання в області можна:

Чернівецька область

Згідно з даними АТ "Чернівціобленерго", дізнатись інформацію щодо актуальних графіків погодинних відключень можна:

Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).

Полтавська область

Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 24 листопада 2025 року в області:

Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

Відключення світла в Україні

Як відомо, відключення світла діють в Україні після кількох особливо масованих ударів РФ по енергооб'єктах в Україні, зокрема 8 та 19 листопада.

За даними Міністерства енергетики, усі українські ТЕС та ГЕС внаслідок терактів РФ отримали пошкодження.

Тим часом прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що найближчими днями можуть істотно скоротитися графіки відключень. Відповідні розпорядження уряд передав енергетикам та керівникам ОВА.

При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоГрафіки відключення світлаЕлектроенергіяВідключеня світла