Графіки відключень на 24 листопада: де і коли не буде світла (список)

Сьогодні у понеділок, 24 листопада, в Україні продовжують діяти обмеження споживання електроенергії через масштабні удари росіян по енергооб'єктах. Вони діятимуть у всіх регіонах країни.
Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Як роз'яснили у компанії, вимикати світло побутовим споживачам будуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно.
Також паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго" зазначають, що графіки можуть змінюватися протягом доби.
У ДТЕК повідомили, що вимикатимуть світло в столиці за таким принципом:
Додамо, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
У компанії поінформували, що вимикатимуть сьогодні світло в області так:
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на спеціальних онлайн-ресурсах:
Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 24 листопада.
За розпорядженням "Укренерго", обмеження діятимуть протягом усього понеділка, 24 листопада. Відключення обсягом від 0,5 до 3 черг можливі у проміжках з 00:00 до 23:59.
Для однієї половини підгруп світло вимикатимуть тричі на день, а для іншої половини - двічі. ГПВ на цей день наступний:
У ДТЕК зазначили, що у разі змін графіків споживачів оперативно інформуватимуть у Telegram-каналі t.me/dtek_ua.
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Сьогодні в області діятимуть наступні графіки погодинних відключень:
з 00:00 до 06:00 - 1,5 черги
з 06:00 до 08:00 - 2,5 черги
з 08:00 до 20:00 - 3 черги
з 20:00 до 24:00 - 2 черги
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
ГПВ в області діють в такому обсязі:
Згідно з даними ПрАТ "Волиньобленерго", дізнатись інформацію щодо відключень за конкретною адресою можна по-різному:
Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для чотирьох черг:
З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись на сайті: https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 24 листопада.
Години відсутності електропостачання (з урахуванням часу на перемикання):
Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).
Повний перелік адрес, які потрапляють під відключення, можна переглянути тут.
Згідно з даними ПрАТ "Львівоблененерго", одним з основних джерел інформації про відключення є офіційний сайт (розділ "Чому немає світла").
Крім того, інформацію про відключення отримують на свою електронну пошту клієнти, які зареєструвались у персональному кабінеті.
Повідомлення з інформацією про перерви в електропостачанні за своїми особовими рахунками в автоматичному режимі отримують також користувачі чат-ботів "Львівобленерго";
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 24 листопада.
Згідно з даними АТ "Прикарпаттяобленерго", дізнатися свій графік вимкнень в Івано-Франківській області можна:
На 24 листопада графік має такий вигляд:
За підчергами світло вимикатимуть наступним чином:
"Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги підчерги (на графіку ГПВ це "жовті" години)", - йдеться у повідомленні.
Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:
Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:
Одночасно застосовуватимуться від 1,5 до 3 черг відключень. "Харківобленерго" оприлюднило орієнтовні години знеструмлення для кожної черги та підчерги з урахуванням часу на перемикання.
Орієнтовні години відключень:
1.1 та 1.2: 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00;
2.1: 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00;
2.2: 11:30-15:00; 15:00-18:30; 18:30-20:00; 22:00-24:00;
3.1 та 3.2: 04:30-08:00; 15:00-18:30;
4.1: 04:30-08:00; 11:30-18:30;
4.2: 06:00-08:00; 11:30-18:30;
5.1: 08:00-11:30; 18:30-22:00;
5.2: 00:00-01:00; 08:00-11:30; 18:30-22:00;
6.1: 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00;
6.2: 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00.
Згідно з даними АТ "Харківобленерго", із переліком адрес за чергами відключень, можна ознайомитись за посиланням.
Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна:
Згідно з даними АТ "Хмельницькобленерго", дізнатись про актуальні відключення електропостачання в області можна:
Згідно з даними АТ "Чернівціобленерго", дізнатись інформацію щодо актуальних графіків погодинних відключень можна:
Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).
Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 24 листопада 2025 року в області:
Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Як відомо, відключення світла діють в Україні після кількох особливо масованих ударів РФ по енергооб'єктах в Україні, зокрема 8 та 19 листопада.
За даними Міністерства енергетики, усі українські ТЕС та ГЕС внаслідок терактів РФ отримали пошкодження.
Тим часом прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що найближчими днями можуть істотно скоротитися графіки відключень. Відповідні розпорядження уряд передав енергетикам та керівникам ОВА.
При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго.