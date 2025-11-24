Графики отключений на 24 ноября: где и когда не будет света (список)

Информация от "Укрэнерго"

Как разъяснили в компании, выключать свет бытовым потребителям будут с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно.

Также параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" отмечают, что графики могут меняться в течение суток.

Киев

В ДТЭК сообщили, что будут выключать свет в столице по такому принципу:

Добавим, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

В компании проинформировали, что будут выключать сегодня свет в области так:

очередь 1.1 - света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;

очередь 1.2 - света не будет с 08:00 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;

очередь 2.1 - света не будет с 08:00 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;

очередь 2.2 - света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;

очередь 3.1 - света не будет с 11:30 до 15:00 и с 22:00 до 24:00;

очередь 3.2 - света не будет с 11:30 до 18:30;

очередь 4.1 - света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:00 и с 22:00 до 24:00;

очередь 4.2 - света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:00 и с 22:00 до 24:00;

очередь 5.1 - света не будет с 06:00 до 08:00 и с 15:00 до 20:00;

очередь 5.2 - света не будет с 08:00 до 11:30 и с 15:30 до 18:30;

очередь 6.1 - света не будет с 04:30 до 08:00 и с 15:00 до 18:30;

очередь 6.2 - света не будет с 04:30 до 08:00 и с 15:00 до 18:30.

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на специальных онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Черниговская область

Проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Днепропетровская область

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 24 ноября.

Одесская область

По распоряжению "Укрэнерго", ограничения будут действовать в течение всего понедельника, 24 ноября. Отключения объемом от 0,5 до 3 очередей возможны в промежутках с 00:00 до 23:59.

Для одной половины подгрупп свет будут выключать трижды в день, а для другой половины - дважды. ГПВ на этот день следующий:

В ДТЭК отметили, что в случае изменений графиков потребителей оперативно будут информировать в Telegram-канале t.me/dtek_ua.

Винницкая область

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Тем временем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.

Сумская область

Сегодня в области будут действовать следующие графики почасовых отключений:

с 00:00 до 06:00 - 1,5 очереди

с 06:00 до 08:00 - 2,5 очереди

с 08:00 до 20:00 - 3 очереди

с 20:00 до 24:00 - 2 очереди

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Волынская область

ГПВ в области действуют в таком объеме:

подочередь 1.1. - 15:30-19:00

подочередь 1.2. - 15:30-19:00

подочередь 2.1. - 15:30-19:00

подчередь 2.2. - 12:00-15:30

подчередь 3.1. - 12:00-15:30

подчередь 3.2. - 12:00-15:30

подчередь 4.2. - 08:00-12:00

подчередь 5.1. - 08:00-12:00

подчередь 5.2. - 05:00-08:30

19:00-20:00

подчередь 6.1. - 01:30-05:00

19:00-20:00

22:30-24:00

подчередь 6.2. - 00:00-01:30

19:00-22:30

Согласно данным ЧАО "Волыньоблэнерго", узнать информацию об отключении по конкретному адресу можно по-разному:

на официальном сайте;

в чат-боте в Viber;

в Facebook.

Житомирская область

По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для четырех очередей:

с 00:00 до 06:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очередей;

с 06:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей;

с 08:00 до 20:00 часов - электричество будут выключать для трех очередей;

с 20:00 до 24:00 часов - электричество будут выключать для двух очередей.

С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться на сайте: https: //www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 24 ноября.

Запорожская область

Часы отсутствия электроснабжения (с учетом времени на переключение):

1.1: 00:00 - 05:00, 08:00 - 13:00, 16:00 - 20:30

1.2: 08:00 - 13:00, 16:00 - 20:30

2.1: 04:00 - 09:00, 12:00 - 17:00, 20:00 - 24:00

2.2: 04:00 - 09:00, 12:00 - 17:00, 20:00 - 24:00

3.1: 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:00

3.2: 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:00

4.1: 04:00 - 09:00, 12:00 - 17:00

4.2: 05:30 - 09:00, 12:00 - 17:00

5.1: 00:30 - 05:00, 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:00

5.2: 00:30 - 05:00, 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:00

6.1: 00:00 - 01:00, 05:30 - 09:00, 12:00 - 17:00, 20:00 - 24:00

6.2: 00:00 - 01:00, 07:30 - 09:00, 12:00 - 17:00, 20:00 - 24:00

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

Полный перечень адресов, которые попадают под отключение, можно посмотреть здесь.

Львовская область

Согласно данным ЧАО "Львовоблэнерго", одним из основных источников информации об отключении является официальный сайт (раздел "Почему нет света").

Кроме того, информацию об отключении получают на свою электронную почту клиенты, которые зарегистрировались в персональном кабинете.

Сообщение с информацией о перерывах в электроснабжении по своим лицевым счетам в автоматическом режиме получают также пользователи чат-ботов "Львовоблэнерго";

в Telegram;

в Viber.

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 24 ноября.

Ивано-Франковская область

Согласно данным АО "Прикарпатьеоблэнерго", узнать свой график отключений в Ивано-Франковской области можно:

на официальном сайте;

на странице "Графики отключений";

в чат-боте в Viber.

Кировоградская область

На 24 ноября график выглядит следующим образом:

Очередь 1.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Очередь 1.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Очередь 2.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Очередь 2.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Очередь 3.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18;

Очередь 3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18;

Очередь 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

Очередь 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20;

Очередь 5.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20;

Очередь 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

Очередь 6.2: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24.

Николаевская область

По подочередности свет будут выключать следующим образом:

1.1 - 05:30 - 09:00; 16:00 - 20:00; 23:00 - 00:00;

1.2 - 09:00 - 16:00; 19:30 - 23:00;

2.1 - 05:30 - 09:00; 12:30 - 19:30;

2.2 - 02:00 - 05:30; 12:30 - 16:00; 19:30 - 23:00;

3.1 - 05:30 - 09:00; 12:30 - 19:30;

3.2 - 00:00 - 02:00; 09:00 - 16:00; 23:00 - 00:00;

4.1 - 00:00 - 02:00; 07:30 - 12:30; 19:30 - 23:00;

4.2 - 02:00 - 05:30; 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30;

5.1 - 00:00 - 00:30; 05:30 - 09:00; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00;

5.2 - 05:30 - 12:30; 19:30 - 23:00;

6.1 - 00:00 - 02:00; 09:00 - 12:30; 16:00 - 20:00;

6.2 - 02:00 - 05:30; 12:30 - 16:00; 23:00 - 00:00.

"Время отключения указано с учетом периода включения и отключения очереди подчерги (на графике ГПВ это "желтые" часы)", - говорится в сообщении.

Ровенская область

Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:

на официальном сайте:

в Facebook.

Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Харьковская область

Одновременно будут применяться от 1,5 до 3 очередей отключений. "Харьковоблэнерго" обнародовало ориентировочные часы обесточивания для каждой очереди и подочереди с учетом времени на переключение.



Ориентировочные часы отключений:

1.1 и 1.2: 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00;

2.1: 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00;

2.2: 11:30-15:00; 15:00-18:30; 18:30-20:00; 22:00-24:00;

3.1 и 3.2: 04:30-08:00; 15:00-18:30;

4.1: 04:30-08:00; 11:30-18:30;

4.2: 06:00-08:00; 11:30-18:30;

5.1: 08:00-11:30; 18:30-22:00;

5.2: 00:00-01:00; 08:00-11:30; 18:30-22:00;

6.1: 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00;

6.2: 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00.

Согласно данным АО "Харьковоблэнерго", с перечнем адресов по очередям отключений, можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, найти актуальную информацию по отключениям можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Хмельницкая область

Согласно данным АО "Хмельницкоблэнерго", узнать об актуальных отключениях электроснабжения в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Черновицкая область

Согласно данным АО "Черновцыоблэнерго", узнать информацию об актуальных графиках почасовых отключений можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Кроме того, посмотреть графики отключений света можно в мобильном приложении eSvitlo.cv (для Android и iOS).

Полтавская область

Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, 24 ноября 2025 года в области:

Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно: