Графіки відключень на 1 листопада вже відомі: якими будуть обмеження

У неділю, 1 листопада, у низці регіонів України діятимуть обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
Згідно з офіційною інформацією, передбачені такі заходи:
Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об'єкти.
Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися через обстріли. Тому споживачам рекомендують стежити за актуальними повідомленнями та графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.
Також українців закликають ощадливо користуватися електроенергією в години, коли вона доступна за графіком.
Раніше РБК-Україна попереджало, що у Києві оголосили жорсткі графіки відключення: світло буде до 2 годин на день.
Також ми писали, що у столиці після атак РФ почалися проблеми з водою - деякі райони залишилися без водопостачання.
Окрім того, стало відомо, що на Дніпропетровщині "пункти незламності" перейшли на цілодобову роботу через удари РФ.