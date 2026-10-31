Графіки відключень на 1 листопада вже відомі: якими будуть обмеження

Згідно з офіційною інформацією, передбачені такі заходи:

з 06:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів;

з 06:00 до 23:59 - погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень становитиме від 1,5 до 2,5 черги.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об'єкти.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися через обстріли. Тому споживачам рекомендують стежити за актуальними повідомленнями та графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

Також українців закликають ощадливо користуватися електроенергією в години, коли вона доступна за графіком.