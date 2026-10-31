UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Графіки відключень на 1 листопада вже відомі: якими будуть обмеження

19:07 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Світло вимикатимуть у частині областей України (Getty Images)

У неділю, 1 листопада, у низці регіонів України діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Згідно з офіційною інформацією, передбачені такі заходи:

  • з 06:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів;
  • з 06:00 до 23:59 - погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень становитиме від 1,5 до 2,5 черги.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об'єкти.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися через обстріли. Тому споживачам рекомендують стежити за актуальними повідомленнями та графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

Також українців закликають ощадливо користуватися електроенергією в години, коли вона доступна за графіком.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Графіки відключення світлаВідключеня світлаУкраїнаУкренерго