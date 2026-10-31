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Графики отключений на 1 ноября уже известны: какими будут ограничения

19:07 31.10.2026 Сб
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Свет будут выключать в части областей Украины (Getty Images)

В воскресенье, 1 ноября, в части регионов Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Согласно официальной информации, предусмотрены следующие меры:

  • с 06:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей;
  • с 06:00 до 23:59 - почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Объем ограничений будет составлять от 1,5 до 2,5 очереди.

Причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на энергетические объекты.

В то же время ситуация в энергосистеме может меняться из-за обстрелов. Потому потребителям рекомендуют следить за актуальными сообщениями и графиками на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своих регионах.

Также украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией в часы, когда она доступна по графику.

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