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Графіки відключень на 1 листопада вже відомі: якими будуть обмеження

19:07 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Графіки відключень на 1 листопада вже відомі: якими будуть обмеження Фото: Світло вимикатимуть у частині областей України (Getty Images)
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У неділю, 1 листопада, у низці регіонів України діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Згідно з офіційною інформацією, передбачені такі заходи:

  • з 06:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів;
  • з 06:00 до 23:59 - погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень становитиме від 1,5 до 2,5 черги.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об'єкти.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися через обстріли. Тому споживачам рекомендують стежити за актуальними повідомленнями та графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

Також українців закликають ощадливо користуватися електроенергією в години, коли вона доступна за графіком.

Раніше РБК-Україна попереджало, що у Києві оголосили жорсткі графіки відключення: світло буде до 2 годин на день.

Також ми писали, що у столиці після атак РФ почалися проблеми з водою - деякі райони залишилися без водопостачання.

Окрім того, стало відомо, що на Дніпропетровщині "пункти незламності" перейшли на цілодобову роботу через удари РФ.

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