Графики только для правого берега: как будут отключать свет в Киеве 30 декабря

Фото: в Киеве 30 декабря будут отключать свет (Getty Images)

На правом берегу Киева завтра, 30 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. На левом - ожидаются аварийные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как отметили в компании, на правом берегу будут действовать такие графики: очередь 1.1 - без света с 08:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:30;

очередь 1.2 - без света с 08:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:30;

очередь 2.1 - без света с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 20:00;

очередь 2.2 - без света с 05:00 до 09:00 и с 15:30 до 22:00;

очередь 3.1 - без света с 00:00 до 02:00, с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 23:00;

очередь 3.2 - без света с 01:30 до 05:00, с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 22:00;

очередь 4.1 - без света с 00:00 до 02:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 23:00;

очередь 4.2 - без света с 00:00 до 02:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 23:00;

очередь 5.1 - без света с 05:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00;

очередь 5.2 - без света с 01:30 до 05:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00;

очередь 6.1 - без света с 01:30 до 05:30, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;

очередь 6.2 - без света с 05:00 до 08:30, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00. Фото: графики отключений света для Киева на 30 декабря (t.me/dtek_ua) К слову, ранее "Укрэнерго" предупреждало, что 30 декабря в большинстве областей Украины будут действовать графики отключений света.