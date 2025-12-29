ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Графики только для правого берега: как будут отключать свет в Киеве 30 декабря

Киев, Понедельник 29 декабря 2025 21:28
Графики только для правого берега: как будут отключать свет в Киеве 30 декабря Фото: в Киеве 30 декабря будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На правом берегу Киева завтра, 30 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. На левом - ожидаются аварийные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как отметили в компании, на правом берегу будут действовать такие графики:

  • очередь 1.1 - без света с 08:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:30;
  • очередь 1.2 - без света с 08:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:30;
  • очередь 2.1 - без света с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 20:00;
  • очередь 2.2 - без света с 05:00 до 09:00 и с 15:30 до 22:00;
  • очередь 3.1 - без света с 00:00 до 02:00, с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 23:00;
  • очередь 3.2 - без света с 01:30 до 05:00, с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 22:00;
  • очередь 4.1 - без света с 00:00 до 02:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 23:00;
  • очередь 4.2 - без света с 00:00 до 02:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 23:00;
  • очередь 5.1 - без света с 05:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00;
  • очередь 5.2 - без света с 01:30 до 05:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00;
  • очередь 6.1 - без света с 01:30 до 05:30, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
  • очередь 6.2 - без света с 05:00 до 08:30, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00.

Фото: графики отключений света для Киева на 30 декабря (t.me/dtek_ua)

К слову, ранее "Укрэнерго" предупреждало, что 30 декабря в большинстве областей Украины будут действовать графики отключений света.

Ситуация со светом в Киеве

Напомним, российские оккупанты в ночь на 27 декабря атаковали энергетические объекты в Киеве и области.

После этого в столице начали действовать аварийные отключения света. Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась.

28 декабря правый берег Киева перешел на графики почасовых отключений света. При этом на левом берегу уже третий день продолжают действовать аварийные отключения света.

ДТЭК Киев Графики отключения света Электроэнергия Отключение света
