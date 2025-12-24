Графіки не працюють: у деяких областях ввели аварійні відключення світла

Сьогодні у середу, 24 грудня в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії на тлі атаки РФ. Йдеться про Сумську, Полтавську та Харківську області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Сумиобленерго".
За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 10 черг.
Причиною стали пошкодження енергосистеми внаслідок російських ударів.
В обленерго звернули увагу, що черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних.
У Полтавській області також застосовано графіки аварійних відключень електроенергії.
"О 10:23 отримана команда від НЕК 'Укренерго' застосувати ГАВ в обсязі 10 черг", - повідомили в Полтаваобленерго.
Оновлено о 11:20
У Харкові та Харківській області також застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.
"Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень. Просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей", - зазначили в АТ "Харківобленерго".
Як додали в "Укренерго", аварійні відключення електроенергії будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні Україна пережила чергову масовану атаку, яку влаштували російські загарбники. Ворог одночасно застосував понад 650 дронів і більш як 30 ракет по критичній інфраструктурі.
Атака проходила хвилями: спочатку били "Шахедами", а під ранок - ракетами. Під ударом опинилися щонайменше 13 областей, головною ціллю ворога стала енергетика, переважно на заході країни.
Майже повністю були знеструмлені Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області, по всій Україні ввели аварійні відключення електроенергії.
Також повідомлялось, що після атаки росіян атомні електростанції країни знизили потужність генерації.