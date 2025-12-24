Графики не работают: в некоторых областях ввели аварийные отключения света

Сегодня в среду, 24 декабря в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии на фоне атаки РФ. Речь идет о Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".
По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 10 очередей.
Причиной стали повреждения энергосистемы в результате российских ударов.
В облэнерго обратили внимание, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых.
В Полтавской области также применены графики аварийных отключений электроэнергии.
"В 10:23 получена команда от НЭК 'Укрэнерго' применить ГАВ в объеме 10 очередей", - сообщили в Полтаваоблэнерго.
Обновлено в 11:20
В Харькове и Харьковской области также применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети.
"Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - отметили в АО "Харьковоблэнерго".
Как добавили в "Укрэнерго", аварийные отключения электроэнергии будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго)", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне Украина пережила очередную массированную атаку, которую устроили российские захватчики. Враг одновременно применил более 650 дронов и более 30 ракет по критической инфраструктуре.
Атака проходила волнами: сначала били "Шахедами", а под утро - ракетами. Под ударом оказались по меньшей мере 13 областей, главной целью врага стала энергетика, преимущественно на западе страны.
Почти полностью были обесточены Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая области, по всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии.
Также сообщалось, что после атаки россиян атомные электростанции страны снизили мощность генерации.