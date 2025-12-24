Графіки не працюють: у деяких областях ввели аварійні відключення світла

Сьогодні у середу, 24 грудня в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії на тлі атаки РФ. Йдеться про Сумську, Полтавську та Харківську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Сумиобленерго".

Сумська область

За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 10 черг.

Причиною стали пошкодження енергосистеми внаслідок російських ударів.

В обленерго звернули увагу, що черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних.

Полтавська область

У Полтавській області також застосовано графіки аварійних відключень електроенергії.

"О 10:23 отримана команда від НЕК 'Укренерго' застосувати ГАВ в обсязі 10 черг", - повідомили в Полтаваобленерго.

Оновлено о 11:20

Харківська область

У Харкові та Харківській області також застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.

"Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень. Просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей", - зазначили в АТ "Харківобленерго".

Заява "Укренерго"

Як додали в "Укренерго", аварійні відключення електроенергії будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)", - йдеться у повідомленні.