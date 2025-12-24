ua en ru
Ср, 24 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Графики не работают: в некоторых областях ввели аварийные отключения света

Среда 24 декабря 2025 10:57
UA EN RU
Графики не работают: в некоторых областях ввели аварийные отключения света Фото: в некоторых областях ввели аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в среду, 24 декабря в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии на фоне атаки РФ. Речь идет о Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

Сумская область

По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 10 очередей.

Причиной стали повреждения энергосистемы в результате российских ударов.

В облэнерго обратили внимание, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых.

Полтавская область

В Полтавской области также применены графики аварийных отключений электроэнергии.

"В 10:23 получена команда от НЭК 'Укрэнерго' применить ГАВ в объеме 10 очередей", - сообщили в Полтаваоблэнерго.

Обновлено в 11:20

Харьковская область

В Харькове и Харьковской области также применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети.

"Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - отметили в АО "Харьковоблэнерго".

Заявление "Укрэнерго"

Как добавили в "Укрэнерго", аварийные отключения электроэнергии будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго)", - говорится в сообщении.

Удары по энергетике

Напомним, накануне Украина пережила очередную массированную атаку, которую устроили российские захватчики. Враг одновременно применил более 650 дронов и более 30 ракет по критической инфраструктуре.

Атака проходила волнами: сначала били "Шахедами", а под утро - ракетами. Под ударом оказались по меньшей мере 13 областей, главной целью врага стала энергетика, преимущественно на западе страны.

Почти полностью были обесточены Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая области, по всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии.

Также сообщалось, что после атаки россиян атомные электростанции страны снизили мощность генерации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область Укрэнерго Сумская область Война в Украине
Новости
Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана: полный список
Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана: полный список
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну