Графики не работают: в некоторых областях ввели аварийные отключения света

Сегодня в среду, 24 декабря в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии на фоне атаки РФ. Речь идет о Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

Сумская область

По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 10 очередей.

Причиной стали повреждения энергосистемы в результате российских ударов.

В облэнерго обратили внимание, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых.

Полтавская область

В Полтавской области также применены графики аварийных отключений электроэнергии.

"В 10:23 получена команда от НЭК 'Укрэнерго' применить ГАВ в объеме 10 очередей", - сообщили в Полтаваоблэнерго.

Обновлено в 11:20

Харьковская область

В Харькове и Харьковской области также применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети.

"Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - отметили в АО "Харьковоблэнерго".

Заявление "Укрэнерго"

Как добавили в "Укрэнерго", аварийные отключения электроэнергии будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго)", - говорится в сообщении.