Графіки повертаються. "Укренерго" оголосило обмеження по світлу на завтра

"Завтра, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень", - повідомили в компанії.

Причина тимчасового повернення обмежень - пошкодження енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки.

"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - додали в "Укренерго".

Про графік відключень за своєю адресою можна дізнатись на сайті та офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно", - попросили в компанії.