Графики возвращаются. "Укрэнерго" объявило ограничение по свету на завтра

"Завтра, 18 ноября, во всех регионах вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления. С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений", - сообщили в компании.

Причина временного возврата ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки.

"Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - добавили в "Укрэнерго".

О графике отключений по своему адресу можно узнать на сайте и на официальных страницах вашего оператора системы распределения.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно", - попросили в компании.