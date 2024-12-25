Графіки можуть змінюватися: як вимикатимуть світло у Києві та низці областей 25 грудня

Масований обстріл України

В ніч на 25 грудня російські війська завдали масованого удару по Україні. Відомо, що окупанти випустили крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та балістичні ракети.

Через масований обстріл енергетики ввели в Україні графіки відключення світла.

Окупанти масовано вдарили по Харкову, "прильоти" зафіксовані у кількох локаціях. Внаслідок атаки є постраждалі. Детальніше про атаку ворогу - у матеріалі РБК-Україна.

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