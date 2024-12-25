Графики могут меняться: как будут выключать свет в Киеве и ряде областей 25 декабря

Энергетики опубликовали графики отключения света для Киева и ряда областей Украины на 25 декабря. Графики ввели из-за массированной атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Энергетики предупреждают, что команды "Укрэнерго" могут меняться в течение дня.

Массированный обстрел Украины

В ночь на 25 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине. Известно, что оккупанты выпустили крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и баллистические ракеты.

Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине графики отключения света.

Оккупанты массированно ударили по Харькову, "прилеты" зафиксированы в нескольких локациях. В результате атаки есть пострадавшие. Подробнее об атаке врага - в материале РБК-Украина.

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