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Графики могут меняться: как будут выключать свет в Киеве и ряде областей 25 декабря

Киев, Среда 25 декабря 2024 08:10
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Графики могут меняться: как будут выключать свет в Киеве и ряде областей 25 декабря Фото: в ДТЭК опубликовали графики отключения света для Киева и ряда областей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Энергетики опубликовали графики отключения света для Киева и ряда областей Украины на 25 декабря. Графики ввели из-за массированной атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Энергетики предупреждают, что команды "Укрэнерго" могут меняться в течение дня.

Киев

  • Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 09:30.

Днепропетровская область

  • Очереди 1.1, 1.2: свет будет отсутствовать до 08:30, с 12:00 до 15:30 и с 22:30 до 24:00.
  • Очереди 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.
  • Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 15:30 до 22:30.
  • Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 15:30 до 19:00.
  • Очереди 5.1, 5.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 19:00 до 24:00.
  • Очереди 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 12:00 до 15:30 и с 19:00 до 22:30.

Одесская область

  • Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать до 10:00.
  • Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00.
  • Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 10:00.
  • Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00.

Киевская область

  • Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать до 09:00.
  • Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 10:30.
  • Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 09:00.
  • Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать до 10:30.

Массированный обстрел Украины

В ночь на 25 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине. Известно, что оккупанты выпустили крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и баллистические ракеты.

Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине графики отключения света.

Оккупанты массированно ударили по Харькову, "прилеты" зафиксированы в нескольких локациях. В результате атаки есть пострадавшие. Подробнее об атаке врага - в материале РБК-Украина.

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