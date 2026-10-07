Графіки не діють: у Києві та низці областей запровадили аварійні відключення світла

Аварійні знеструмлення за розпорядженням "Укренерго" ввели у Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській (10 черг), Полтавській (в повному обсязі) та Сумській (в повному обсязі) областях.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють", - йдеться у заяві.

Аварійні відключення будуть скасовані після того, як ситуацію в енергосистемі вдасться стабілізувати. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - зазначили в "Укренерго".