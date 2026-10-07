Графики не действуют: в Киеве и ряде областей ввели аварийные отключения света

Аварийные обесточивания по распоряжению "Укрэнерго" были введены в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской (10 очередей), Полтавской (в полном объеме) и Сумской (в полном объеме) областях.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют", - говорится в заявлении.

Аварийные отключения будут отменены после того, как ситуацию в энергосистеме удастся стабилизировать. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона", - отметили в "Укрэнерго".