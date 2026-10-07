Графики не действуют: в Киеве и ряде областей ввели аварийные отключения света

В ряде областей Украины ввели аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" и сообщения региональных операторов системы распределения (облэнерго).
Аварийные обесточивания по распоряжению "Укрэнерго" были введены в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской (10 очередей), Полтавской (в полном объеме) и Сумской (в полном объеме) областях.
"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют", - говорится в заявлении.
Аварийные отключения будут отменены после того, как ситуацию в энергосистеме удастся стабилизировать. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона", - отметили в "Укрэнерго".
Напомним, россияне сегодня, 7 октября, продолжают с самой ночи обстреливать Киев. Вечером у части жителей столицы после взрыва исчез свет.
РБК-Украина также писало, что в ряде областей Украины в четверг, 8 октября, будут действовать графики почасовых отключений света.