Графіки не діють. У Києві ввели аварійні відключення світла

Сьогодні, 18 листопада, у Києві застосували екстрені відключення електроенергії. Погодинні графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.
Зазначається, що такі відключення - це необхідний крок, аби збалансувати енергосистему України та уникнути аварій на обладнанні.
Енергетики роблять все можливе, щоб виправити ситуацію.
Нагадаємо, сьогодні віялові відключення електроенергії застосовані по всій Україні.
При цьому раніше у КМДА повідомляли про відмову від аварійних відключень світла та перехід до планових. Але влада готується до різних сценаріїв, в тому числі до повного відключення електроенергії.
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