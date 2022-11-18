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Графики не работают. В Киеве ввели аварийные отключения света

Фото: в Киеве ввели аварийные отключения света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 18 ноября, в Киеве применили экстренные отключения электроэнергии. Почасовые графики стабилизационных отключений на данный момент не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Отмечается, что такие отключения - это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему Украины и избежать аварий на оборудовании.

Энергетики делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

Напомним, сегодня веерные отключения электроэнергии применены по всей Украине.

При этом ранее в КГГА сообщали об отказе от аварийных отключений света и переходе к плановым. Но власти готовятся к разным сценариям, в том числе к полному отключению электроэнергии.

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КиевЭлектроэнергиявідключеня світлаДТЭК