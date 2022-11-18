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Планові та аварійні: в "Укренерго" повідомили про графіки відключення світла по всій Україні

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Україна, П'ятниця 18 листопада 2022 09:16
Планові та аварійні: в "Укренерго" повідомили про графіки відключення світла по всій Україні Фото: відключення світла на 18 листопада плануються по всій Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Графіки погодинних відключень будуть застосовані по всій Україні впродовж доби 18 листопада. Можливе введення додатково аварійних відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу "Укренерго".

Як зазначили в прес-службі, через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ускладнює, й без того непросту ситуацію в енергосистемі.

"Енергетики вимушені застосувати обмеження. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям", - йдеться в повідомленні.

Раніше в "Укренерго" спростували інформацію щодо повного чи часткового знеструмлення країни

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