Графіки не діють. У Києві та областях почали вводити екстрені відключення

За наказом Укренерго з 20:35 введені екстрені відключення електроенергії.

"Світло буде вимикатися поза графіком залежно від ситуації в мережі. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему. Дякуємо за ваше розуміння", - повідомили в ДТЕК.

В Житомирській ОВА зазначили, що відключення без попередження запроваджуються за крайньою необхідністю, щоб зберегти енергосистему від значних технологічних руйнувань.

"Шановні споживачі, зверніть увагу, у разі одночасного введення в дію графіка аварійних відключень та графіка погодинних відключень час відключення за вашим графіком може бути збільшено", - додали в Кіровоградобленерго

Відомо, що станом на 21:10 аварійні графіки застосовані в Києві та кількох областях. Зокрема: