Графики не действуют. В Киеве и областях начали вводить экстренные отключения

К вечеру 1 сентября сразу в нескольких областях Украины применят аварийные графики отключения света. Отключения без предупреждения вводятся при крайней необходимости.
РБК-Украина сообщает, в каких областях будут введены ограничения.
По приказу Укрэнерго с 20.35 введены экстренные отключения электроэнергии.
"Свет будет выключаться вне графика в зависимости от ситуации в сети. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему. Спасибо за ваше понимание", - сообщили в ДТЭК.
В Житомирской ОВА отметили, что отключения без предупреждения вводятся по крайней необходимости, чтобы сохранить энергосистему от значительных технологических разрушений.
"Уважаемые потребители, обратите внимание, при одновременном введении в действие графика аварийных отключений и графика почасовых отключений время отключения по вашему графику может быть увеличено", - добавили в Кировоградоблэнерго
Известно, что по состоянию на 21.10 аварийные графики применены в Киеве и нескольких областях. В частности:
При подготовке публикации использовалась информация Житомирской областной военной администрации, "Кировоградоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Черкасиобленерго", "Укренерго" и ДТЭК.
Напомним, что после последней российской атаки на Украину электричества снова начали применять графики отключения света для стабилизации ситуации в энергетике.
РБК-Украина сообщало, как будут работать графики отключения света завтра, 2 сентября.
В то же время, сегодня ДТЭК объяснил, почему об экстренных отключениях света не предупреждают.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram