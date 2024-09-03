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Графіки не діють. У Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла

Фото: у Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та низці областей України ввечері 3 вересня ввели екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"У Києві, Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Вінницькій областях застосовані аварійні відключення", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що оприлюднені раніше графіки застосування обмежень тимчасово не діють 

Після скасування аварійних відключень названі регіони повернуться до відключень за графіком.

Відключення світла в Україні

Зазначимо, через дефіцит в енергосистемі після російських обстрілів в Україні знову діють графіки відключень електроенергії, а деколи й аварійні.

Зокрема, сьогодні, 3 вересня, світло протягом дня вимикають в однієї та двох черг одночасно.

Окрім того, у низці областей "Укренерго" посилило відключення світла до кінця доби.

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