Графики не действуют. В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света

Как сообщили в ДТЭК, экстренные отключения ввели в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Отмечается, что соответствующее распоряжение дало "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме.

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют. Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев", - добавили в ДТЭК.

Как сообщили в "Черниговоблэнерго", в Черниговской области ввели аварийные отключения, отключают от электроснабжения 1 и 2 очереди.

Кроме того, экстренные отключения и в Николаевской области.