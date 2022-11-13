UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Графіки не діють. У Києві та низці областей почали аварійні відключення світла

Фото: у Києві та низці областей почали аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві та низці областей продовжили аварійні відключення світла. В інших регіонах відповідні обмеження поки що не плануються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Аварійні відключення запровадили в:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Черкаській області;
  • Чернігівській області;
  • Житомирській області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області.

"Після стабілізації ситуації в цих областях продовжать діяти планові відключення. У інших областях України відключення не прогнозуються", - пише пресслужба.

"Укренерго" закликає українців й надалі ощадливо споживати електроенергію, особливо в години ранкового та вечірнього піку.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві можуть збільшити тривалість відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївУкренергоВійна в Україні