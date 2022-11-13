Графіки не діють. У Києві та низці областей почали аварійні відключення світла

У Києві та низці областей продовжили аварійні відключення світла. В інших регіонах відповідні обмеження поки що не плануються.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".
Аварійні відключення запровадили в:
"Після стабілізації ситуації в цих областях продовжать діяти планові відключення. У інших областях України відключення не прогнозуються", - пише пресслужба.
"Укренерго" закликає українців й надалі ощадливо споживати електроенергію, особливо в години ранкового та вечірнього піку.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві можуть збільшити тривалість відключення світла.
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