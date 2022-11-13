Графіки не діють. У Києві та низці областей почали аварійні відключення світла

Аварійні відключення запровадили в:

Києві;

Київській області;

Черкаській області;

Чернігівській області;

Житомирській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Сумській області.

"Після стабілізації ситуації в цих областях продовжать діяти планові відключення. У інших областях України відключення не прогнозуються", - пише пресслужба.

"Укренерго" закликає українців й надалі ощадливо споживати електроенергію, особливо в години ранкового та вечірнього піку.