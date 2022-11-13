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Графики не действуют. В Киеве и ряде областей начали аварийные отключения света

Фото: в Киеве и ряде областей начали аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве и ряде областей продолжили аварийные отключения света. В других регионах соответствующие ограничения пока не планируются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Аварийные отключения ввели в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Черниговской области;
  • Житомирской области;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Сумская область.

"После стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения. В других областях Украины отключения не прогнозируются", - пишет пресс-служба.

"Укрэнерго" призывает украинцев и дальше бережливо потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пика.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве могут увеличить продолжительность отключения света.

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