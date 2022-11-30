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Графіки не діють: у Києві екстрені відключення світла

Фото: відключення світла в Києві 30 листопада відбувається без графіків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У п’ятницю, 30 листопада, у Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані повідомлення компанії Yasno - "Київські енергетичні послуги".

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - зазначили в прес-службі.

Напередодні генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що енергосистема Києва завдяки злагодженим відновлювальним роботам наближається до стабілізації та планових відключень світла.

Раніше енергетики заявляли про намір докладати всіх зусиль, щоб відключення електроенергії у Києві тривало не більше 4 годин для кожної групи споживачів.

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Київвідключеня світла