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Графики не действуют: в Киеве экстренные отключения света

Фото: отключение света в Киеве 30 ноября происходит без графиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В пятницу, 30 ноября, в Киеве проходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сообщения компании Yasno – "Киевские энергетические услуги".

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - отметили в пресс-службе.

Накануне генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что энергосистема Киева благодаря слаженным восстановительным работам приближается к стабилизации и к плановым отключениям света.

Ранее энергетики заявляли о намерении прилагать все усилия, чтобы отключения электроэнергии в Киеве длилось не более 4 часов для каждой группы потребителей.

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