Графіки не діють. На Дніпропетровщині знову ввели екстрені відключення світла

Фото: в області другий раз за день введено екстрені відключення електроенергії (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Ввечері в понеділок, 13 жовтня, на Дніпропетровщині за наказом "Укренерго" знову ввели екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДТЕК.

На сайті ДТЕК опубліковано повідомлення, що на Дніпропетровщині за наказом НЕК "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії.

"Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні на території області вже діяли екстрені відключення електроенергії. Вони тривали з 09:00 і майже до 12:50.

Відключення 13 жовтня

Нагадаємо, сьогодні аварійні відключення світла діяли у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях.

Крім того, у Чернігівській області місцевими обленерго застосовано погодинні відключення обсягом двох черг.

"Укренерго" повідомляло, що відключення діють через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в українській енергосистемі.

РБК-Україна раніше пояснювало, чому графіки відключень електроенергії у деяких локаціях не завжди збігаються з оголошеними, світло може зникати після того, як вже з'явилось, а також навіщо необхідно дотримуватись інформаційної тиші.

