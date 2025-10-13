Графики не действуют. На Днепропетровщине снова ввели экстренные отключения света

На сайте ДТЭК опубликовано сообщение, что на Днепропетровщине по приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии.

"Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", - говорится в сообщении.

Сегодня на территории области уже действовали экстренные отключения электроэнергии. Они продолжались с 09:00 и почти до 12:50.