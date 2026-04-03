Графіки діятимуть, але не весь день: де і як сьогодні вимикатимуть світло

Що кажуть в "Укренерго"

Як зазначили в компанії, 3 квітня в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Також в "Укренерго" додали, що з 07:00 до 11:00 діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Причина застосування обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Окремо в "Укренерго" закликали українців споживати електроенергію економно, коли світло з'являється за графіком.

Графіки відключень у Києві

У Києві сьогодні світло вимикають з 07:00 до 11:00.

Згідно з даними ДТЕК Київські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна на офіційному сайті, у Telegram та у Viber.

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графіки відключень у Київській області

Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна на офіційному сайті, у Telegram та у Viber.

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графіки відключень на 3 квітня у Київській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Дніпропетровській області

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна на офіційному сайті, у Telegram та у Viber.

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графіки відключень на 3 квітня у Дніпропетровській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Одеській області

В Одеській області сьогодні вимикатимуть світло за такими графіками:

Інфографіка: t.me/dtek_ua

Графіки відключень у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графіки відключень у Житомирській області

Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна на офіційному сайті, у Telegram та у Facebook.

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключень на 3 квітня у Житомирській області (інфографіка: poe.pl.ua)

Графіки відключень у Запорізькій області

Згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна на офіційному сайті, у Telegram та у Facebook.

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Сьогодні години відсутності електропостачання по чергах (підчергах), з урахуванням 30 хвилин на перемикання, є такими:

черга 1.1: 09:00 - 11:30;

черга 2.1: 06:30 - 09:30;

черга 3.2: 09:00 - 11:30;

черга 6.2: 06:30 - 09:30.

Решта черг/ підчерг у ГПВ не задіяна.

Графіки відключень у Кіровоградській області

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Графіки відключень на 3 квітня у Кіровоградській області (скриншот: kiroe.com.ua)

Графіки відключень у Черкаській області

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключень у Миколаївській області

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти на офіційному сайті та у Facebook.

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графіки відключень у Полтавській області

Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", 3 квітня в області діють такі графіки:

Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключень у Рівненській області

Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:

на офіційному сайті:

у Facebook.

Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Графіки відключень у Сумській області

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключень на 3 квітня у Сумській області (інфографіка: facebook.com/sumyoblenergo)

Графіки відключень у Тернопільській області Згідно з даними АТ "Тернопільобленерго", із графіками відключення світла в області можна ознайомитись: на офіційному сайті (у розділі "Перерви в електропостачанні");

у Facebook. Крім того, повідомлення про планові та аварійні відключення електроенергії можна отримувати: у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber. Графіки відключень у Харківській області Згідно з даними АТ "Харківобленерго", із переліком адрес за чергами відключень, можна ознайомитись за посиланням. Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна на офіційному сайті та у Telegram та у Facebook.

у Telegram;

у Facebook. Графіки відключень у Чернігівській області Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення електроенергії користувачі можуть: на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook; Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна: у чат-боті у Telegram;

Графіки відключень у Чернівецькій області Графіки відключень у Волинській області Графік відключення світла у Хмельницькій області

