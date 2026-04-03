Графики будут действовать, но не весь день: где и как сегодня будут выключать свет

Что говорят в "Укрэнерго"

Как отметили в компании, 3 апреля во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 будут применять графики ограничения мощности для промышленности.

Также в "Укрэнерго" добавили, что с 07:00 до 11:00 будут действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Причина применения ограничений - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Отдельно в "Укрэнерго" призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

Графики отключений в Киеве

В Киеве сегодня свет выключают с 07:00 до 11:00.

Согласно данным ДТЭК Киевские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

Графики отключений в Киевской области

Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

Графики отключений на 3 апреля в Киевской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Днепропетровской области

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

Графики отключений на 3 апреля в Днепропетровской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Одесской области

В Одесской области сегодня будут выключать свет по таким графикам:

Инфографика: t.me/dtek_ua

Графики отключений в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликовано ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

Графики отключений в Житомирской области

Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

Графики отключений на 3 апреля в Житомирской области (инфографика: poe.pl.ua)

Графики отключений в Запорожской области

Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

Сегодня часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди), с учетом 30 минут на переключение, являются следующими:

очередь 1.1: 09:00 - 11:30;

очередь 2.1: 06:30 - 09:30;

очередь 3.2: 09:00 - 11:30;

очередь 6.2: 06:30 - 09:30.

Остальные очереди/подочереди в ГПВ не задействованы.

Графики отключений в Кировоградской области

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

через"Поиск отключений по адресу".

Графики отключений на 3 апреля в Кировоградской области (скриншот: kiroe.com.ua)

Графики отключений в Черкасской области

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

Графики отключений в Николаевской области

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию об отключениях электроэнергии в области можно найти:

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Графики отключений в Полтавской области

Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", 3 апреля в области действуют следующие графики:

Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

Графики отключений в Ровенской области

Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:

Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:

Графики отключений в Сумской области

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или же свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

Графики отключений на 3 апреля в Сумской области (инфографика: facebook.com/sumyoblenergo)

Графики отключений в Тернопольской области Согласно данным АО "Тернопольоблэнерго", с графиками отключения света в области можно ознакомиться: на официальном сайте (в разделе "Перерывы в электроснабжении");

в Facebook. Кроме того, сообщения о плановых и аварийных отключениях электроэнергии можно получать: в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber. Графики отключений в Харьковской области Согласно данным АО "Харьковоблэнерго", с перечнем адресов по очередям отключений, можно ознакомиться по ссылке. Кроме того, найти актуальную информацию по отключениям можно: на официальном сайте;

в Facebook. Графики отключений в Черниговской области Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях электроэнергии пользователи могут: на официальном сайте;

в чат-боте в Viber. Графики отключений на 3 апреля в Черниговской области (инфографика: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998) Графики отключений в Черновицкой области Графики отключений в Волынской области График отключения света в Хмельницкой области

