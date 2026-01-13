Графіки будуть жорсткими, коли Київ перейде на планові відключення світла, - Міненерго

"Ми бачимо, що ворог фактично кидає всі наявні сили та засоби на руйнування енергетичної складової. Особливий приціл іде по Києву. Пошкоджена як генерація, так і передача електроенергії", - заявив Колесник.

За його словами, кожна нова атака суттєво ускладнює та сповільнює відновлення енергосистеми, а складні погодні умови лише поглиблюють проблему.

Київ - у зоні найвищого ризику

Найскладніша ситуація - саме у столиці. Через масовані обстріли графіки аварійних відключень у Києві залишаються нестабільними та непередбачуваними.

"Ситуація з тривалістю аварійних відключень, зокрема в Києві, після масованих ударів залишається непрогнозованою", - наголосив заступник міністра.

Прогнозів щодо відновлення світла немає

У Міністерстві енергетики прямо заявляють: наразі давати будь-які прогнози щодо стабілізації електропостачання неможливо.

"Ситуація досить складна, і ми не можемо зараз давати жодних прогнозів, оскільки ворог продовжує інтенсивні атаки", - підкреслив Колесник.

Адже аварійно-відновлювальні роботи після нічної атаки 13 січня проводяться не лише в Києві. Зокрема, на Дніпропетровщині станом на ранок було знеструмлено понад 6 тисяч абонентів. У Дніпрі зафіксовано ураження системи розподілу електроенергії, що призвело до додаткових мережевих обмежень.

"Енергетики виконують усі можливі технічні заходи, щоб якнайшвидше повернути обладнання до планової роботи", - зазначив Колесник.