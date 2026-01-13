Графики будут жесткими, когда Киев перейдет на плановые отключения света, - Минэнерго

"Мы видим, что враг фактически бросает все имеющиеся силы и средства на разрушение энергетической составляющей. Особый прицел идет по Киеву. Повреждена как генерация, так и передача электроэнергии", - заявил Колесник.

По его словам, каждая новая атака существенно усложняет и замедляет восстановление энергосистемы, а сложные погодные условия только усугубляют проблему.

Киев - в зоне наивысшего риска

Самая сложная ситуация - именно в столице. Из-за массированных обстрелов графики аварийных отключений в Киеве остаются нестабильными и непредсказуемыми.

"Ситуация с продолжительностью аварийных отключений, в частности в Киеве, после массированных ударов остается непрогнозируемой", - подчеркнул заместитель министра.

Прогнозов по восстановлению света нет

В Министерстве энергетики прямо заявляют: сейчас давать какие-либо прогнозы по стабилизации электроснабжения невозможно.

"Ситуация достаточно сложная, и мы не можем сейчас давать никаких прогнозов, поскольку враг продолжает интенсивные атаки", - подчеркнул Колесник.

Ведь аварийно-восстановительные работы после ночной атаки 13 января проводятся не только в Киеве. В частности, на Днепропетровщине по состоянию на утро было обесточено более 6 тысяч абонентов. В Днепре зафиксировано поражение системы распределения электроэнергии, что привело к дополнительным сетевым ограничениям.

"Энергетики выполняют все возможные технические меры, чтобы как можно быстрее вернуть оборудование к плановой работе", - отметил Колесник.