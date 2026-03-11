UA

Графіки будуть у всіх, але лише 6 годин: коли завтра вимикатимуть світло

21:18 11.03.2026 Ср
1 хв
Світло буде всюди до 17:00
aimg Марія Науменко
фото: "Укренерго" попередило про відключення світла завтра (Getty Images)

У четвер, 12 березня, в усіх регіонах України діятимуть графіки відключення світла. Причиною стали пошкодження енергосистеми внаслідок російських обстрілів.

Графіки діятимуть з 17:00 до 23:00. У цей час також запровадять обмеження потужності для промислових споживачів.

Причиною стали наслідки російських ракетних і дронових атак на українську енергосистему.

В "Укренерго" зазначили, що ситуація може змінюватися, тому час і обсяг відключень для конкретних адрес порадили перевіряти на офіційних сторінках обленерго у відповідних регіонах.

Також споживачів закликали ощадливо використовувати електроенергію в періоди, коли світло з’являється за графіком.

Сьогодні графіки відключень уже запроваджували в окремих областях на заході України. У деяких регіонах їх повернули вперше майже за місяць після відносно стабільної ситуації в енергосистемі.

