RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Графики будут у всех, но только 6 часов: когда завтра будут выключать свет

21:18 11.03.2026 Ср
1 мин
Свет будет везде до 17:00
aimg Мария Науменко
фото: "Укрэнерго" предупредило об отключении света завтра (Getty Images)

В четверг, 12 марта, во всех регионах Украины будут действовать графики отключения света. Причиной стали повреждения энергосистемы в результате российских обстрелов.

Графики будут действовать с 17:00 до 23:00. В это время также введут ограничения мощности для промышленных потребителей.

Причиной стали последствия российских ракетных и дроновых атак на украинскую энергосистему.

В "Укрэнерго" отметили, что ситуация может меняться, поэтому время и объем отключений для конкретных адресов посоветовали проверять на официальных страницах облэнерго в соответствующих регионах.

Также потребителей призвали экономно использовать электроэнергию в периоды, когда свет появляется по графику.

Сегодня графики отключений уже вводили в отдельных областях на западе Украины. В некоторых регионах их вернули впервые почти за месяц после относительно стабильной ситуации в энергосистеме.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаГрафики отключения света