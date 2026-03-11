Графіки будуть у всіх, але лише 6 годин: коли завтра вимикатимуть світло
У четвер, 12 березня, в усіх регіонах України діятимуть графіки відключення світла. Причиною стали пошкодження енергосистеми внаслідок російських обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Графіки діятимуть з 17:00 до 23:00. У цей час також запровадять обмеження потужності для промислових споживачів.
Причиною стали наслідки російських ракетних і дронових атак на українську енергосистему.
В "Укренерго" зазначили, що ситуація може змінюватися, тому час і обсяг відключень для конкретних адрес порадили перевіряти на офіційних сторінках обленерго у відповідних регіонах.
Також споживачів закликали ощадливо використовувати електроенергію в періоди, коли світло з’являється за графіком.
Сьогодні графіки відключень уже запроваджували в окремих областях на заході України. У деяких регіонах їх повернули вперше майже за місяць після відносно стабільної ситуації в енергосистемі.