Графіки будуть у всіх, але лише 6 годин: коли завтра вимикатимуть світло

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

Графіки діятимуть з 17:00 до 23:00. У цей час також запровадять обмеження потужності для промислових споживачів.

Причиною стали наслідки російських ракетних і дронових атак на українську енергосистему.

В "Укренерго" зазначили, що ситуація може змінюватися, тому час і обсяг відключень для конкретних адрес порадили перевіряти на офіційних сторінках обленерго у відповідних регіонах.

Також споживачів закликали ощадливо використовувати електроенергію в періоди, коли світло з’являється за графіком.